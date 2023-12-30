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واشنطن تجدد مطارا عسكريا في المحيط الهادئ أقلعت منه الطائرة التي قصفت هيروشيما

12/30/2023 2:23:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعمل الجيش الأميركي في جزيرة تينيان الصغيرة في المحيط الهادئ، على تجديد مطار عسكري مهجور انطلقت منه صباح السادس من أغسطس 1945 الطائرة التي ألقت القنبلة النووية على مدينة هيروشيما اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال الناطق باسم سلاح الجو الأميركي في المحيط الهادئ لوكالة فرانس برس إنه في وقت تعمل الصين على بناء مدارج لها من الصفر، «منحت عمليات إعادة تأهيل مطارات من الحرب العالمية الثانية للقوات الجوية الأميركية في المحيط الهادئ وسيلة لإنشاء بنى تحتية في المنطقة بسرعة».
وفي جزيرة تينيان قرب «غوام»، يتمتع المطار التاريخي الواقع بشمال الجزيرة بـ«مساحة كبيرة تحت الحشائش الكثيرة»، حسبما قال الجنرال كينيث ويلسباك قائد القوات الجوية الأميركية في المحيط الهادئ لصحيفة «نيكاي» اليابانية.
وأضاف «سنزيل هذه النباتات من الآن حتى الصيف المقبل» من أجل إنشاء قاعدة «كبيرة».
وتعمل القوات الجوية الأميركية التي أطلقت أعمال صيانة قرب المطار المدني الحالي في تينيان، على تجديد ما كان في العام 1945 أهم مطار في العالم.
وفي تلك الحقبة، تناوبت عشرات من طائرات «بي-29» الأميركية على ستة مدارج إقلاع وهبوط في تينيان على بعد 2300 كيلومتر جنوب اليابان لقصف الإمبراطورية اليابانية.
وبعدما استولت الولايات المتحدة على الجزيرة من اليابانيين، بنيت قاعدة عسكرية متقدمة على عجل واختيرت لاستخدام أولى القنابل النووية.
ومن هذه الجزيرة الواقعة في أرخبيل ماريانا، أقلعت في السادس والتاسع من أغسطس 1945 الطائرتان اللتان ألقتا بقنبلتي «الولد الصغير» Little Boy و«الرجل البدين» Fat Man ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 ألف شخص وإركاع اليابان.
وبعد نحو 80 عاما، عادت الجرافات إلى «تينيان» ووضعت هذه المرة بكين نصب عينيها.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، تضاعفت الميزانية السنوية المخصصة للبناء العسكري الأميركي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. فقد ارتفعت من 1.8 مليار دولار في العام 2020 إلى 3.6 مليارات في العام 2023 بحسب تقرير صدر عن مركز الأبحاث في الكونغرس.
أما النهج الذي تعتمده وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون» فيتركز على زيادة القواعد لزيادة المرونة لكي تكون القوات الأميركية قادرة على العمل خارج القواعد الأميركية الكبيرة الموجودة في اليابان وكوريا الجنوبية وجزيرة «غوام».
ومنذ عام 2011، «فاوضت الولايات المتحدة للوصول إلى 12 موقعا دفاعيا جديدا في الفلبين وأستراليا» بما فيها مواقع كثيرة تعود للحرب العالمية الثانية، بحسب تقرير الكونغرس.
وقال قائد القوات الجوية الأميركية في المحيط الهادئ كينيث ويلسباك خلال مؤتمر صحافي في سبتمبر الماضي «يكمن جزء كبير من استراتيجيتنا في استعادة مطارات الحرب العالمية الثانية.. نزيل الحشائش ولدينا مطار».
وأضاف ويلسباك «لا نبني قواعد ضخمة، بل نبحث فقط عن مواقع فيها وقود وأسلحة وربما طعام وإمكانية أخذ قيلولة حتى نتمكن من الإقلاع من جديد».
ويطبق هذا النموذج في جزيرة تينيان حيث بدأت أعمال التجديد في فبراير 2022 قرب المطار الحالي في المرحلة الأولى ثم امتدت إلى المطار السابق العائد لزمن الحرب العالمية الثانية بشمال الجزيرة.
ويقول الناطق باسم سلاح الجو الأميركي في المحيط الهادئ لوكالة فرانس برس إن واشنطن مدفوعة بـ«شعور من الإلحاح» سمح للجيش الأميركي بمنشآته الجديدة «بتحسين وضع الردع» في المنطقة.
ومن المتوقع أن تنتهي أعمال تجديد المدارج خلال عامين وكذلك أعمال بناء خزانات الوقود من أجل «ضمان القدرة على تحقيق أهداف البعثة في حال استحال الوصول إلى قاعدة أندرسن الجوية في جزيرة (غوام) أو غيرها من المواقع في غرب المحيط الهادئ»، حسبما تذكر وثائق مالية للجيش الأميركي التي تحدد ميزانية لهذه المشاريع بما لا يقل عن 162 مليون دولار.

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