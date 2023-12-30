Saturday, 30 December 2023 10:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حكومة نتنياهو تخطط لإخراج وكالة أونروا من غزة

12/30/2023 2:23:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت القناة الثانية عشرة في التلفزيون الإسرائيلي أن حكومة بنيامين نتنياهو تجهز لطرد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الدائرة حاليا.
ونقلت القناة الإسرائيلية أن تقرير صادر عن وزارة الخارجية يحمل طابعا «شديد السرية»، يشمل توصيات بأن تحدث تلك الخطوة وفق خطة على 3 مراحل «الأولى تكمن في الكشف في تقرير شامل عن تعاون مزعوم بين الأونروا وحركة حماس» المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية.
وأشارت القناة الإسرائيلية، بحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل» باللغة الانجليوية، إلى أن المرحلة الثانية من الخطة «قد تشمل تقليص عمليات الأونروا في القطاع الفلسطيني، والبحث عن منظمات مختلفة لتقديم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية للفلسطينيين في غزة».
أما المرحلة الثالثة فستكون عبارة عن «عملية نقل كل مهام وكالة الأونروا إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب».
وذكر التقرير أن الخطة ستعرض على مجلس الوزراء الإسرائيلي «في المستقبل القريب».
وكان الجيش الإسرائيلي أطلق النار الجمعة على إحدى قوافل المساعدات التابعة للأونروا في قطاع غزة، وفق ما أعلن مدير الوكالة في غزة توماس وايت.
وفي هذا السياق، قال فيليب لازاريني، المفوض العام لـ«أونروا»، ردا على الادعاءات الإسرائيلية التي تتهم المنظمة بمساعدة حركة حماس ونقل بعض المساعدات الإنسانية إليها مباشرة، إن إسرائيل «خلقت تيارا من المعلومات المضللة ولا أساس لها من الصحة».
وأكد أنه «حتى بعد فتح معبر كرم أبو سالم، قيدت السلطات الإسرائيلية وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة من خلال القصف وتعطيل شبكات الاتصالات والإنترنت لفترات طويلة».
وأعلنت «أونروا» مقتل 132 من موظفيها حتى الآن جراء الحرب في قطاع غزة.
جدير بالذكر أن وكالة «أونروا» تقدم «المساعدة والحماية والدعم لأكثر من 5 ملايين و900 ألف من لاجئي فلسطين».

MENAFN30122023000130011022ID1107670787

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث