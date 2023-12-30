تايوان العلاقات مع الصين تهيمن على المناظرة الانتخابية بين مرشحي الرئاسة

MENAFN - Al-Anbaa) شهدت مناظرة بين المرشحين الثلاثة للرئاسة في تايوان خلافات بينهم مرتبطة بمواقفهم من علاقات الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، مع الصين، وذلك قبل أسبوعين من الاقتراع الذي سيلقى اهتماما كبيرا من بكين وواشنطن خصوصا.

وتنظم تايوان انتخابات رئاسية مهمة يمكن أن تحدد نتائجها مستقبل علاقات تايبيه مع الصين.

واعتمد الحزب الديموقراطي التقدمي برئاسة تساي إنغ-وين في حملته الانتخابية إلى حد كبير على برنامج للسيادة بعيدا عن الصين. ووصف مرشحه لاي تشينغ-تي نائب الرئيسة نفسه بأنه «عامل براغماتي من أجل استقلال تايوان».

وخلال المناظرة المتلفزة، هاجمه خصومه عدة مرات، قائلين إن تعليقاته المؤيدة للاستقلال من شأنها «تقويض أمن تايوان». ورد لاي بالقول إن «سيادة تايوان أمر يعود السكان البالغ عددهم 23 مليون ولا يعود إلى الصين».

وأشار إلى أنه والمرشحة معه لمنصب نائب الرئيس هيساو بي-خيم هما الوحيدان القادران على «الوقوف مع حلفائنا الديموقراطيين».

وخلال المناظرة اتهم لاي مرشح حزب «كومينتانغ» الذي ـ ينظر إليه على أنه يتمتع بعلاقات أوثق مع بكين ـ بأنه مؤيد للصين.

وقال لاي «لن أعود إلى الوراء (إلى الماضي) مثل حزب كومينتانغ وأكون مستعدا لأن أصبح تابعا لنظام شمولي». وأضاف «هناك الكثير من الشكوك بشأن سياساتهم وهذا ليس هو الطريق الذي نريد أن نتبعه».

ورد مرشح «كومينتانغ» باتهام لاي بـ«تشويه صورته»، وقال إن «اتصالات والمبادلات (مع الصين) هي ما يتعين علينا القيام به. لأنكم لم تفعلوا ذلك، لهذا السبب نرى خطرا كبيرا عبر مضيق تايوان».

وأكد مرشح «كومينتانغ» معارضته أيضا لاستقلال تايوان وكذلك سياسة «دولة واحدة ونظامان» التي تنتهجها الصين.

في الوقت نفسه، انتقد لاي أيضا مرشح حزب الشعب التايواني كو وين-جي لقوله إن الجزيرة والصين «عائلة واحدة».

ووصف كو وين جي الذي سجل حزبه الصغير أداء أفضل مما كان متوقعا على الساحة السياسية التي يهيمن عليها حزبان كبيران في تايوان، سياسات الرئيسة تساي حيال الصين بأنها «فوضى».

وقال كو إن «القضايا عبر المضيق لا تتعلق فقط بتايوان والصين، بل بالولايات المتحدة والصين أيضا».

وأضاف أن «تايوان تحتاج إلى تحقيق توازن في هذا المجال» متهما الحزب الديموقراطي التقدمي الحاكم بأنه «يتخذ دائما موقفا تصادميا جدا» وحزب كومينتانغ بأنه «يفكر دائما في التعاون» مع الصين.