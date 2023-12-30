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الصين تسهل إجراءات منح التأشيرة للسياح الأميركيين

12/30/2023 2:23:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكرت السفارة الصينية في واشنطن أن بكين قررت تبسيط طلبات الحصول على التأشيرة للسياح القادمين من الولايات المتحدة، اعتبارا من الأول من يناير المقبل.
وهذه الخطوة هي الأحدث من جانب الصين لإنعاش السياحة وتعزيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد حالة من الركود خلال جائحة كوفيد-19.
وقالت السفارة الصينية في إفادة على موقعها الإلكتروني، إن المتقدمين للحصول على تأشيرة سياحية في الولايات المتحدة، «لن يحتاجوا بعد الآن إلى تقديم حجوزات تذاكر الطيران أو حجوزات الفنادق أو خطاب دعوة».
ومهدت بكين في وقت سابق الطريق لحاملي جوازات السفر من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وماليزيا لزيارة البلاد دون تأشيرة، اعتبارا من الأول من ديسمبر الجاري.
وانخفض عدد السياح الوافدين إلى البلاد خلال جائحة كوفيد-19 بسبب السياسات الصارمة التي فرضتها الصين للسيطرة على الڤيروس.
وارتفعت الرحلات الجوية الدولية إلى الصين منذ أن رفعت بكين العام الماضي القيود المتعلقة بالجائحة، لكنها لا تزال عند 60% فقط من مستويات عام 2019.

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