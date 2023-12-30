الصين تسهل إجراءات منح التأشيرة للسياح الأميركيين

(MENAFN
- Al-Anbaa) ذكرت السفارة الصينية في واشنطن أن بكين قررت تبسيط طلبات الحصول على التأشيرة للسياح القادمين من الولايات المتحدة، اعتبارا من الأول من يناير المقبل.
وهذه الخطوة هي الأحدث من جانب الصين لإنعاش السياحة وتعزيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد حالة من الركود خلال جائحة كوفيد-19.
وقالت السفارة الصينية في إفادة على موقعها الإلكتروني، إن المتقدمين للحصول على تأشيرة سياحية في الولايات المتحدة، «لن يحتاجوا بعد الآن إلى تقديم حجوزات تذاكر الطيران أو حجوزات الفنادق أو خطاب دعوة».
ومهدت بكين في وقت سابق الطريق لحاملي جوازات السفر من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وماليزيا لزيارة البلاد دون تأشيرة، اعتبارا من الأول من ديسمبر الجاري.
وانخفض عدد السياح الوافدين إلى البلاد خلال جائحة كوفيد-19 بسبب السياسات الصارمة التي فرضتها الصين للسيطرة على الڤيروس.
وارتفعت الرحلات الجوية الدولية إلى الصين منذ أن رفعت بكين العام الماضي القيود المتعلقة بالجائحة، لكنها لا تزال عند 60% فقط من مستويات عام 2019.
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