إثيوبيا ترفض تصريحات سلطات تيغراي عن مجاعة وشيكة في الإقليم

MENAFN - Al-Anbaa) رفضت الحكومة الإثيوبية، تصريحات سلطات تيغراي عن مجاعة وشيكة في الإقليم الواقع قي شمال البلاد الذي دمره نزاع دام عامين.

وكان رئيس السلطة الإقليمية المؤقتة في تيغراي غيتاشيو رضا، أشار عبر موقع «اكس» (تويتر سابقا)، إلى أن أكثر من 90% من سكان تيغراي «معرضون لخطر المجاعة والموت»، داعيا الحكومة الإثيوبية والمجتمع الدولي إلى المساعدة.

وشبه الوضع بالمجاعة الإثيوبية التي اودت في ثمانينيات القرن العشرين بنحو مليون شخص.

وقال الناطق باسم الحكومة الفدرالية ليغيسي تولو خلال مؤتمر صحافي في أديس أبابا، إن «التصريح الأخير بأن الأزمة في منطقة تيغراي تتطور إلى مجاعة وجفاف مماثلين لما حدث في 1984-1985، خاطئ بصورة كبيرة».

لكنه أقر بأن 3.8 ملايين شخص «يواجهون خطر الجفاف» في مناطق عدة من تيغراي، وكذلك في أمهرة وعفر المجاورتين.

من جهة أخرى، اشار إلى أن الفيضانات طالت 1.1 مليون شخص، مضيفا أن الحكومة الفدرالية توفر مساعدة لمن يحتاجون إليها.

وحذر غيتاشيو في رسالته من «كارثة إنسانية وشيكة»، تعزى على حد قوله إلى آثار عامين من الحرب (بين 2020 و2022) والجفاف الذي أعقبته أمطار مدمرة، بالإضافة إلى تعليق الولايات المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مؤقتا تسليم المساعدات خلال هذا العام.

وأوقفت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبرنامج الأغذية العالمي كل المساعدات الغذائية لإثيوبيا في يونيو، بدعوى وجود حملة «واسعة النطاق ومنسقة» لتحويل وجهة الدعم، لكن عمليات التسليم تستأنف ببطء.

وفي بيان نشر في 22 ديسمبر، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن «الوضع جراء الجفاف يزداد سوءا في بعض أجزاء شمال وجنوب وجنوب شرق إثيوبيا، ومن المتوقع أن يتدهور أكثر ما لم تتم زيادة المساعدات بشكل عاجل».

ورجح أن وضع الأمن الغذائي في تيغراي سيتدهور خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى مايو 2024.