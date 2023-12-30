آلاف الصرب يتظاهرون احتجاجا على نتيجة الانتخابات التشريعية

MENAFN - Al-Anbaa) تظاهر آلاف الصرب في وسط بلغراد السبت احتجاجا على ما اعتبروه عمليات تزوير شابت الانتخابات التشريعية التي أجريت في 17 ديسمبر وفاز بها الحزب اليميني الشعبوي.

وهي التظاهرة الـ13 والأكبر منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية التي حصد فيها الحزب التقدمي الصربي اليميني الشعبوي بزعامة ألكسندر فوتشيتش نحو 46% من الأصوات، في حين نال ائتلاف المعارضة الرئيسي 23.5% من الأصوات.

وشككت المعارضة بنتائج الانتخابات، مشيرة إلى العديد من المخالفات، بينها نقل ناخبين صرب من البوسنة المجاورة للإدلاء بأصواتهم بصورة غير قانونية في العاصمة.

وأبلغ مراقبون دوليون عن مخالفات تشمل «شراء أصوات» و«حشو صناديق اقتراع».

وخرج في تظاهرة السبت التي نظمتها مجموعة من المثقفين والفنانين والمشاهير، متظاهرون من كافة الأطياف، بينهم أعضاء في تحالف المعارضة الرئيسي «صربيا ضد العنف» بالإضافة إلى طلاب وشباب كانوا قد تظاهروا في الأيام الأخيرة.

وأغلق عدد من الشباب الجمعة، بمبادرة من حركة «بوربا» (نضال)، أحد أبرز التقاطعات في العاصمة، استعدادا لتظاهرة السبت.

ويطالب المتظاهرون بإلغاء الانتخابات وإجراء تحقيقات جدية في حدوث عمليات تزوير تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة بشكل صحيح خلال ستة أشهر.

وهتف الحشد بشكل خاص لمارينيكا تيبيتش التي تعد من قادة المعارضة الصربية والمضربة عن الطعام منذ 18 ديسمبر، وأعانتها مساعدتها لتصعد إلى المنصة.

وأعلنت تيبيتش إنهاء إضرابها عن الطعام، وقالت قبل توجهها الى المستشفى، «الأمر الوحيد الذي يمكنني أن أقوله لكم قد قيل بالفعل. يجب إلغاء هذه الانتخابات».