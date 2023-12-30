قصف إسرائيلي مستمر بلا هوادة على غزة ووفد من حماس يبحث في القاهرة مقترحا لهدنة جديدة

MENAFN - Al-Anbaa) واصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية دون هوادة على غزة حيث الوضع الإنساني كارثي حسب الأمم المتحدة التي طلبت من جميع الأطراف تسهيل وصول المساعدات، فيما تواصلت جهود الوساطة من اجل التوصل لهدنة جديدة في القطاع، بينما دعت الصين إلى عقد مؤتمر سلام دولي للإسراع بتنفيذ «حل الدولتين»،

ومع استمرار القصف الاسرائيلي المدمر الذي تركز في وسط قطاع غزة وجنوبه، قال رئيس العمليات الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث إن «سكان غزة المصابين بصدمة والمنهكين» يتكدسون على «قطعة أرض تزداد صغرا».

من جانبها، علنت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» في غزة أن العمليات العسكرية الإسرائيلية خلفت 21672 قتيلا و56165 مصابا في القطاع منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

في الغضون، أعلنت الحكومة الأميركية أنها وافقت «بشكل طارئ»، من دون المرور بالكونغرس، على بيع ذخائر مدفعية لإسرائيل بقيمة 147.5 مليون دولار.

وكانت واشنطن قد وافقت بشكل طارئ أيضا في 9 ديسمبر الجاري على بيع إسرائيل ما يقرب من 14 ألف قذيفة دبابة عيار 120 ملم لاستخدامها في حربها ضد حماس في غزة.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية في بيان إن إسرائيل طلبت إضافة صمامات ومفجرات وقذائف عيار 155 ملم إلى طلب البيع السابق، ما يزيد كلفته الإجمالية المقدرة من 96.51 مليون دولار إلى 147.5 مليون دولار ويتطلب إخطارا جديدا.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن «هناك حالة طوارئ تتطلب هذا البيع الفوري للحكومة الإسرائيلية»، ما يتيح عدم عرض الطلب على الكونغرس ليراجعه، بحسب البيان الذي قال إن الذخائر ستأتي من مخزونات الجيش الأميركي.

وجاء في البيان أن «إسرائيل ستستخدم القدرة المعززة لردع التهديدات الإقليمية وتعزيز دفاعاتها»، مضيفا أنه «يتعين على كل الدول استخدام ذخائر تتوافق مع القانون الإنساني الدولي».

وفي وقت تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية، بحث وفد حركة «حماس» في القاهرة مقترحا مصريا بشأن وقف النار، وفق ما أفاد مصدر مطلع على المباحثات.

والمقترح المصري يشمل ثلاث مراحل تنص على هدن قابلة للتمديد والإفراج التدريجي عن عشرات الرهائن والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى وقف الأعمال القتالية.

ونقل وفد «حماس» إلى القاهرة «رد الفصائل الفلسطينية الذي يتضمن ملاحظات عدة على خطتها المقترحة»، وفق المصدر نفسه.

وأوضح المصدر أن هذه الملاحظات تتعلق خصوصا ب«طرائق عمليات التبادل المرتقبة وبعدد الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم وبالحصول على ضمانات من أجل انسحاب عسكري إسرائيلي كامل من قطاع غزة».

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقاء في تل أبيب مع عائلات رهائن «نحن على اتصال مع الوسطاء في هذه اللحظة. لا أستطيع تقديم مزيد من التفاصيل. نحن نعمل على إعادتهم جميعا. هذا هدفنا».

جاء ذلك تزامنا مع تجمع مئات الإسرائيليين في تل أبيب، ملوحين بلافتات تحض على وقف النار.

في هذه الاثناء، دعا مبعوث صيني المجتمع الدولي إلى دفع التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال قنغ شوانغ، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن أكثر من 80 يوما قد مرت منذ اندلاع هذه الجولة من الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي التي أغرقت أكثر من مليوني شخص بريء بغزة في كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وقال المندوب الصيني لمجلس الأمن إنه يجب على المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده لدفع التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والتخفيف من حدة الكارثة، وإنقاذ الأرواح.

وحذر من أن إطالة أمد الحرب لن يؤدي سوى إلى سقوط المزيد من الضحايا من كلا الجانبين، وتفاقم العقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية، وتقويض آفاق التوصل إلى تسوية سياسية.

وحذر من ان الوضع الإنساني الحالي في غزة خطير للغاية، حيث شارفت الإمدادات المنقذة للحياة على النفاد، وأصيب النظام الطبي بالشلل، وبات النظام الاجتماعي على وشك الانهيار، وصارت عشرات الآلاف من النساء الحوامل مهددات بالجوع الشديد، وأصبح الأطفال حديثي الولادة محرومين من التغذية بسبب سوء تغذية أمهاتهم.

واوضح ان الصين تدعو إلى عقد مؤتمر سلام دولي أوسع نطاقا وأكثر فعالية، من أجل الإسراع في تشكيل جدول زمني بشأن خارطة الطريق اللازمة لتنفيذ «حل الدولتين»، مضيفا أن بكين تدعم منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة كما تدعم الاستئناف المبكر للمفاوضات المباشرة بين فلسطين وإسرائيل.