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بلماضي يكشف عن تشكيلة الجزائر لكأس أمم أفريقيا

12/30/2023 2:22:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اختار جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، قائمة تضم 26 لاعبا منهم 4 ينشطون في الدوري المحلي، استعدادا لمشاركة الخضر في النسخة 34 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.
وشهدت القائمة عودة المخضرم رايس مبولحي، حارس نادي شباب بلوزداد، وزين الدين بلعيد، مدافع نادي اتحاد الجزائر، ويوسف بلايلي، نجم نادي مولودية الجزائر، وهداف الدوري المحلي، وإسماعيل بن ناصر، لاعب خط وسط نادي ميلان الإيطالي.

وفي المقابل، استبعد بلماضي مصطفى زغبة، حارس نادي ضمك السعودي (المصاب)، وادم زرقان، لاعب خط وسط ناي شارلوروا البلجيكي، وسعيد بن رحمة مهاجم نادي ويست هام الإنجليزي، وبدر الدين بوعناني مهاجم نادي نيس الفرنسي.
وأبقى مدرب الجزائر على ركائز الفريق، وفي مقدمتها رياض محرز، ويوسف عطال، ورامي بن سبعيني، وعيسى ماندي، ورامز زروقي، وإسلام سليماني وبغداد بونجاح.
وتضم القائمة عشرة لاعبين سيشاركون لأول مرة في كأس أمم إفريقيا وهم أنتوني ماندريا، وأسامة بن بوط، وكيفين جيتون، وريان آيت نوري، وياسر لعروسي، وزين الدين بلعيد، وحسام عوار، وفارس شعيبي، وأمين غويري. فيما تواجد 14 لاعبا ممن شاركوا في كأس الأمم الأخيرة بالكاميرون والتي ودّعها "الخضر" من الدور الأول في مفاجأة مدوية، بعد الفوز بنسخة 2019 التي أقيمت بمصر.
ويغادر المنتخب الجزائري الاثنين المقبل إلى توغو لخوض معسكر إعدادي تتخلله مباراتان وديتان أمام منتخب توغو ثم أمام بورندي يومي 5 و9 يناير المقبل، قبل السفر إلى مدينو بواكي الإيفوارية في اليوم التالي.
ويستهل "الخضر" مشوارهم في البطولة القارية بملاقاة أنغولا يوم 15 من الشهر المقبل في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة، ثم بوركينا فاسو وموريتانيا يومي 20 و23 من الشهر ذاته.
وضمت القائمة في حراس المرمى: أنتوني ماندريا، ووهاب رايس مبولحي، وأسامة بن بوط.

وفي الدفاع: يوسف عطال، وكيفن جيتون، وعيسى ماندي، وريان آيت نوري، وياسر لعروسي، وأمين توجاي، وأحمد توبة، وزين الدين بلعيد.
وفي خط الوسط: نبيل بن طالب، وإسماعيل بن ناصر، وسفيان فيجولي، ورامز زروقي، وهشام بوداوي، وحسام عوار، وفارس شعيبي، وإسماعيل بن ناصر.
وفي الهجوم: رياض محرز، وأدم وناس، ومحمد أمين عمورة، وإسلام سليماني، وبغداد بونجاح، ويوسف بلايلي، وأمين غويري.

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