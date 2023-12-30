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الوحدات يتوج بلقب دوري الناشئين تحت 17 عاما

12/30/2023 2:22:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- توج فريق الوحدات بلقب دوري الناشئين تحت 17 لأندية النخبة، بعد فوزه على نظيره الرمثا 4-0 اليوم السبت، مع اختتام الأسبوع العاشر والأخير من الدور الثاني للبطولة لموسم 2023/2024.

وسلم مدير دائرة المسابقات في الاتحاد عوض شعيبات، فريق الوحدات كأس البطولة وميداليات المركز الأول.

في المقابل، حقق الفيصلي فوزا على فرسان الأردن 3-1، فيما تعادل الأهلي والحسين 1-1.

واستقر الوحدات بصدارة ترتيب الفرق وبالعلامة الكاملة بعد أن حقق 10 انتصارات، ليجمع 30 نقطة، فيما حل الأهلي ثانيا بـ 13، ثم الفيصلي 11، فرسان الأردن والرمثا 10، الحسين 8.

وأقيمت منافسات المرحلة الثانية لدوري النخبة ت 17، بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً".

في المقابل، حسمت أكاديمية رؤى المستقبل، الاتحاد، شباب الأردن، عمان FC، اليرموك، وكفرجايز، تأهلها إلى دوري النخبة للموسم المقبل بعد حصولها على المراكز الستة الأولى من دوري الدرجات.

وأقيم الدور الثاني بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث تتأهل الفرق أصحاب المراكز من (1-6) من المرحلة الثانية للمشاركة في بطولات الفئات العمرية لأندية النخبة خلال الموسم القادم، والفرق الحاصلة على الترتيب من (7-10) تشارك في بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات خلال الموسم المقبل، بغض النظر عن درجة النادي.

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