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طائرة شباب الحسين تتعاقد مع النيجيري أولا وتعود إلى غرب آسيا

12/30/2023 2:22:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - أكد عضو مجلس إدارة نادي شباب الحسين، مدير نشاط الكرة الطائرة صالح السيد أحمد، أن النادي أتم صفقة التعاقد مع اللاعب النيجيري أولا بالو، لينضم إلى صفوف بطل "الثلاثية" المحلية، مشيرا إلى انه الأجنبي الثاني في الفريق بعد الغاني إبراهيم عبدالحميد.
وعزز شباب الحسين صفوفه تحضيرا للمنافسة بقوة في بطولة الأندية العربية التي ستقام في عمان خلال الفترة من 17 إلى 29 شباط (فبراير) المقبل، وبطولة غرب آسيا التي ستقام في عُمان خلال شهر آذار (مارس) المقبل.
وحول الجلسة التي جمعته واتحاد الكرة الطائرة أمس لبحث موضوع اعتذار النادي عن عدم المشاركة في بطولة غرب آسيا، أجاب صالح: "جلسنا مع اتحاد الكرة الطائرة بحضور نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، وبرفقة رئيس النادي سامي القضاض وعضو مجلس الإدارة محمد بسام، وضمت الجلسة ايضا ممثلي نادي عيرا، وجرى حوار شامل ومفصل عن مشاركتنا وشريكنا عيرا في البطولتين العربية والإقليمية، خصوصا وأننا كنا تقدمنا بكتاب اعتذار عن عدم المشاركة في بطولة غرب آسيا، تبعا للتكاليف المالية في ظل الأزمة التي تعاني منها الأندية الرياضية".
وتابع: "نثمن دور اتحاد الكرة الطائرة الذي وعد بتذليل كافة الصعوبات، وتناقشنا حول أهمية مشاركتنا وتمثيل اللعبة في المحفل الإقليمي، وعدنا عن قرار عدم المشاركة، وأكدنا مشاركتنا بكتاب رسمي، بعد الحوار الذي اتصف بالصراحة والموضوعية".
وزاد: "انطلقت تدريبات الفريق بقيادة المدير الفني وليد العسود، ومساعده حسن حسونة، والتحقت كافة العناصر إلى جانب اللاعبين الذين تم استدعائهم من من فرق الفئات العمرية، واللاعب القادم من نادي التعاون محمود عبدالعزيز، وأبدى اللاعبون التزاما وحماسا، بانتظار وصول المحترفين أولا وعبدالحميد المتوقع وصولهما في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل".

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