قبول إستقالة ابو طعيمة من تدريب معان

قبول إستقالة ابو طعيمة من تدريب معان
التاريخ
12/30/2023 2:22:50 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد - وافق مجلس إدارة نادي معان، على الاستقاله التي تقدم بها المدير الفني أمجد أبو طعيمة.
وقدمت الإدارة الشكر والتقدير لأمجد أبو طعيمة، على جهوده التي بذلها مع الفريق خلال الفترة الماضية.
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