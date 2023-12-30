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قبول إستقالة ابو طعيمة من تدريب معان

12/30/2023 2:22:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - وافق مجلس إدارة نادي معان، على الاستقاله التي تقدم بها المدير الفني أمجد أبو طعيمة.
وقدمت الإدارة الشكر والتقدير لأمجد أبو طعيمة، على جهوده التي بذلها مع الفريق خلال الفترة الماضية.

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