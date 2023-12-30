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أنشيلوتي يغير سياسة انتقالات ريال مدريد بعد تمديد عقده

12/30/2023 2:22:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - غير الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، إستراتيجية النادي الملكي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.
وذكرت تقارير سابقة أن أنشيلوتي يصر على ضم مدافع جديد، بسبب إصابة إيدر ميليتاو وديفيد ألابا، وغيابهما لأشهر عديدة.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، تغيرت وجهة نظر أنشيلوتي الآن، بعد أن اتفق مع ريال مدريد رسميا على التجديد حتى صيف 2026.
وأشارت إلى أن أنشيلوتي مستعد الآن للتعامل مع القائمة الحالية من اللاعبين حتى نهاية الموسم، دون إضافات، بعد أن ضمن استمراره مع ريال مدريد في الموسم المقبل.
وأوضحت أن تأجيل التوقيع مع مدافع جديد في الشتاء، لا يلغي إصرار أنشيلوتي على إبرام الصفقة في الصيف المقبل.
وكشفت أن أنشيلوتي أبلغ الإدارة أن اختياراته الرئيسية لدعم هذا المركز، هي أليساندرو باستوني لاعب إنتر ميلان، وجورجيو سكالفيني، مدافع أتالانتا.
وجدد أنشيلوتي أول من أمس عقده مع ريال مدريد، لينهي الجدل حول التأكيدات القادمة من البرازيل عن قرب توليه قيادة منتخب "الكناري"، وليؤكد رغبته في مواصلة مشواره مع الفريق الملكي ليواصل "شهر العسل" فيه، وليؤكد، حتى اللحظة أنه يرغب في الاعتزال بعد نهاية مشواره معه.
وفي العام 2021، تم اختيار أنشيلوتي من قبل النادي الذي يرأسه فلورنتينو بيريز ليحل محل الفرنسي زين الدين زيدان الذي قرر للمرة الثانية ترك منصبه قبل الموعد المحدد.
وكانت هذه عودة غير متوقعة للإيطالي، بعد مرحلته الأولى من 2013 إلى 2015، ليقود بعدها بايرن ميونخ في ألمانيا ونابولي في إيطاليا ثم إيفرتون في إنجلترا. ولهذا السبب، صنف أنشيلوتي عودته للنادي المدريدي على أنها "شهر عسل" كان يأمل أن يستمر لفترة طويلة، كافية لاعتزاله التدريب في ريال مدريد.
وقال أنشيلوتي "هذه المرحلة في مدريد تضع نهاية لمسيرتي المهنية. فمدريد هو قمة كرة القدم، ومن المنطقي إنهاء مشواري هنا”.
وكان إظهار المدرب الإيطالي صاحب الـ64 عاما الود للنادي الملكي، وتلقيه نفس الود، أمرا مستمرا، بعد قرار الملكي العودة للاعتماد عليه ليثمر هذا القرار عن نجاحات للطرفين.
فقد عاد أنشيلوتي إلى ريال مدريد في العام 2021، ومنذ ذلك الحين، فاز بكل شيء: دوري أبطال أوروبا، الدوري المحلي، الكأس المحلي، كأس السوبر الإسباني، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.
سعت إدارة ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي إلى تجديد عقد أنشيلوتي بحذر، في انتظار ما ستحمله بداية الموسم الحالي لمعرفة الاتجاه الذي سيسير فيه الفريق، ولكن خلال هذه المفاوضات ظهر عامل غير متوقع: البرازيل.
فقد أصر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على أن يتولى "كارليتو" مسؤولية المنتخب الأول بمجرد انتهاء عقد المدرب الحالي مع ريال مدريد في 30 حزيران (يونيو) المقبل، قبل أن يتم تجديده أول من أمس.
وكانت مسألة قيادة البرازيل خيارا لم ينكره أنشيلوتي عندما سئل عنه، مما أجج الشائعات التي وضعته في دكة بدلاء "الكناري"، في الوقت الذي فتح فيه قادة المنتخب واللاعبون الأبواب أمامه في تصريحاتهم.
وكانت هذه المغامرة إضافة جديدة ستضاف إلى مشوار المدرب الناجح والكبير على رأس الأندية التي قادها، ليصبح المدرب الوحيد الذي فاز بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا والأول الذي يفوز بالدوريات الخمس الكبرى (إيطاليا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا).
لكن الإيطالي وفي مؤتمر صحفي في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، ترك رسالة واضحة: سينتظر ريال مدريد حتى اليوم الأخير، قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله. وأخيرا، لم يكن عليه الانتظار طويلا.
ويأتي التجديد حتى العام 2026 لأنشيلوتي في لحظة رائعة، وبالإضافة إلى ذلك، تأقلمه كمدرب مع الصعوبات التي يواجهها الفريق وعدم تطرقه لرفع الصوت مطلقا في مواجهة قرارات النادي.
فقد غادر الفرنسي كريم بنزيما في الصيف إلى السعودية ولم يوقع الفريق مع أحد كبار اللاعبين في مركز المهاجم الصريح وهو الأمر الذي كان يرغب فيه "كارليتو"، كما لم يتحرك النادي لتعويض الغياب الطويل للبرازيلي إيدر ميليتاو بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في الركبة في المباراة الأولى بالموسم، لكن أنشيلوتي قام بتكييف جميع الموارد المتاحة له ليتخطى الصعاب وينهي العام كمتصدر لليجا.
ومن الأمثلة على ذلك الانفجار الكبير للإنجليزي جود بيلينجهام، الذي بفضل أنشيلوتي استعاد مركزا في الملعب لم يكن ضمن مخططاته، المركز رقم 10، حيث أدرك المدرب أنه يمتلك لاعبا مميزا، وبفضله ظهرت تلك النتائج، تسجيل بيلينجهام لـ17 هدفا إضافة لـ 5 تمريرات حاسمة في 21 مباراة.
وبرز الدولي الإنجليزي "المتعدد المواهب" كنجم كبير لريال مدريد، بإذن من البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس، الذي بدأ الموسم بأكثر من 30 تسديدة دون تسجيل أي هدف بعد هدفه في الجولة الأولى من الليجا، والذي يقدم الآن مستوى كبيرا مع الفريق.
وعلاوة على ذلك، فإذا كانت إدارة ريال مدريد تنتظر تحليل الأداء الرياضي لتعرض على أنشيلوتي التجديد، فإن الأرقام واضحة: 24 مباراة، 20 فوزا، ثلاثة تعادلات، وهزيمة واحدة، وقد سجل الفريق 55 هدفا، واستقبلت شباكه 18 هدفا وحافظ الفريق على شباكه خالية من الأهداف في 11 مباراة.
وقد نجح ريال عن جدارة في الدور الأول من الموسم، رغم فقدانه لفترة طويلة لثلاث قطع أساسية بالفريق – الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو والمدافع النمساوي ديفيد ألابا - بسبب تمزق الأربطة الصليبية الأمامية في ركبتهم.
وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك 19 حالة غياب أخرى للاعبين خلال الأشهر الأولى من الموسم، ما كان من المفترض أن يؤثر على إيقاع الفريق الأبيض، الذي رغم كل هذا واصل المسيرة الناجحة سواء في الدوري أو الكأس المحليين أو في دوري أبطال أوروبا.
فعلى سبيل المثال، خاض فينيسيوس جونيور 13 مباراة فقط حتى الآن هذا الموسم؛ وأصيب إدواردو كامافينجا بتمزق في الرباط الجانبي الخارجي لركبته اليمنى وغاب أوريلين تشواميني عن الملاعب لمدة 47 يوما بسبب كسر في إصبع قدمه، ولم يشارك أردا جولر بعد في مباراته الأولى مع ريال مدريد حتى الآن.
مع كل هذا، قاد أنشيلوتي ريال مدريد إلى نصف أول رائع من الموسم، حيث تصدر الدوري الإسباني - بفارق الأهداف مع جيرونا – وأنهى دور المجموعات كمتصدر ليتأهل عن جدارة لدور الـ16 من دوري الأبطال الأوروبي، حيث سيلعب أمام لايبزيج الألماني.
ومع تجديد عقده حتى العام 2026، سيعود "كارليتو" من عطلة عيد الميلاد في انتظار ما إذا كان سيذهب إلى سوق الانتقالات الشتوية للتعاقد مع قلب دفاع أم لا، حيث أن لديه لاعبين فقط متاحين من الفريق الأول - أنتونيو روديجر وناتشو فرنانديز- خصوصا وأنه يتطلع لتحقيق اللقب الأول في 2024، حينما سيخوض بطولة كأس السوبر الإسباني، التي ستقام بالسعودية في الفترة من 10 وحتى 14 كانون الثاني (يناير) المقبل.

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