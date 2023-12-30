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5 أرقام قياسية في شتوية السباحة للفئات العمرية

12/30/2023 2:22:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – شهدت منافسات اليوم الثالث من البطولة الشتوية المفتوحة للفئات العمرية للسباحة، والتي تختتم اليوم، تسجيل خمسة أرقام جديدة للفئات العمرية، في البطولة التي تقام منافساتها على مسبح مدينة الحسين للشباب.
وحقق السباح جاد البرغوثي "فئة سابعة" رقما جديدا في سباق 100 متر متنوع بزمن 01:19.72 دقيقة، محطما الرقم القياسي السابق المسجل باسم السباح عدنان العبداللات 01:21.16 دقيقة، كما سجل السباح هاشم عاشور "فئة رابعة" رقما جديدا في سباق 100 متر متنوع بزمن 01:06.28 دقيقة، محطما الرقم القياسي السابق المسجل باسم السباح عدنان العبداللات أيضا والبالغ 01:06.55 دقيقة.
ونجحت السباحة مرح الدكن "فئة سابعة" بتسجيل رقم جديد في سباق 100 متر متنوع بزمن 01:20.02 دقيقة، متخطية الرقم السابق المسجل باسم رزان كنعان 01:26.74 دقيقة، كما نجحت لين العبداللات "فئة خامسة" بتحقيق رقم جديد في سباق 100 متر متنوع بزمن قدره 01:14.58 دقيقة، لتحطم الرقم السابق المسجل باسم السباحة سينثيا السوسي 01:16.13 دقيقة.
وفي سباق 200 متر فراشة، سجلت السباحة جود البدور "فئة خامسة" رقما قياسيا جديدا بزمن 03:04.11 دقيقة، متجاوزة الرقم السابق المسجل باسم السباحة دينا الردايده 03:07.94 دقيقة.إلى ذلك، شهدت فعاليات البطولة الشتوية الثالثة للسباحة للفئات العمرية والتي أقيمت مؤخرا على مسبح النادي الأرثوذكسي، وسط مشاركة 224 سباحا وسباحة، تسجيل 12 رقما للفئات العمرية، فيما شهد مسبح مجمع الأمير رعد بن زيد منافسات بطولة البراعم الشتوية، بمشاركة كبيرة لنحو 146 سباحا وسباحة يمثلون مختلف الأندية والمدارس والأكاديميات.

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