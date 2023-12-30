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المنتخب الوطني يتوج بطلا للعرب.. ونجوم العالم في عمان

12/30/2023 2:22:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلال الغلاييني عمان – جاء العام 2023 مميزا بالنسبة لكرة الطاولة الأردنية، حيث واصلت المنتخبات الوطنية تحقيق الإنجازات الثمينة، وكان من أبرز الإنجازات، فوز المنتخب الوطني للرجال بذهبية البطولة العربية، وحصول الأردن على 3 ميداليات برونزية في الدورة الرياضية العربية.
ولأول مرة في تاريخ اللعبة، تستقبل العاصمة عمان مجموعة من اللاعبين الذين يعتبرون الأبرز على الساحة المحلية من خلال مشاركتهم في سلسلة بطولات العالم (جولة عمان)، والتي حققت نجاحات واسعة ومتابعة كبيرة من الجمهور ووسائل الإعلام.
وفي البطولات المحلية، فاز الأرثوذكسي بلقب دوري الدرجة الأولى، مثلما نال فريق حماد لقب دوري السيدات، مثلما تعاقد الاتحاد مع المدرب المصري عمرو رضا مديرا فنيا للمنتخبات الوطنية، مثلما أقامت المنتخبات الوطنية معسكرات تدريبية في إيران ومصر.
الأردن بطل العرب
وبرهن لاعبو ولاعبات المنتخبات الوطنية قوتهم وقدرتهم على تحقيق الإنجازات، عندما حصدوا 11 ميدالية مختلفة الألوان في البطولة العربية التي جرت في مدينة السليمانية العراقية، وكان أبرزها الميدالية الذهبية لفرق الرجال، والتي نالها اللاعبون زيد أبو يمن وزياد عزيز وحسن الحوراني وخالد باسم.
كما نال اللاعب زياد عزيز الميدالية الفضية لفردي الرجال، وفاز أيضا لاعب المنتخب الوطني زيد أبو يمن بالميدالية البرونزية للمسابقة ذاتها، وفاز ثنائي المنتخب الوطني زياد عزيز وريناد الحسني بالميدالية البرونزية لمسابقة الزوجي المختلط، وفاز ثنائي المنتخب الوطني ريناد الحسني وزينة صدقة بالميدالية البرونزية لمسابقة زوجي الشابات، كما فاز ثنائي المنتخب الوطني ايلين ذريوات وغلا ذريوات بالميدالية البرونزية لمسابقة زوجي الشبلات، وفاز ثنائي المنتخب الوطني راكان الزعبي ومراد الحسني بالميدالية البرونزية لمسابقة زوجي البراعم.
وحصل المنتخب الوطني والمكون من اللاعبات: زينة صدقة وميرا هاشم وريناد الحسني على الميدالية البرونزية لفريق الشابات، وحصلت اللاعبة ايلين الذريوات على الميدالية البرونزية لفردي البرعمات، وحصل المنتخب الوطني والمكون من: هاشم الهباهبة وعيسى الشماع ومؤمن الجعافرة على الميدالية البرونزية لفرق الناشئين، وحصلت اللاعبة ريناد الحسني على الميدالية البرونزية لفرق الشابات.
3 "برونزيات" في الدورة العربية
ونال لاعبو المنتخب الوطني 3 ميداليات برونزية في الدورة الرياضية العربية، والتي أقيمت في الجزائر، حيث حصل ثنائي المنتخب الوطني زيد أبو يمن وتيماء أبو يمن، على الميدالية البرونزية في مسابقة الزوجي المختلط، وحققت لاعبتا المنتخب الوطني، تيماء أبو يمن وبتول خضر، الميدالية البرونزية، كما حصل المنتخب الوطني للرجال والمكون من اللاعبين زيد أبو يمن وزياد عزيز وحسن الحوراني وخالد باسم على الميدالية البرونزية لفرق الرجال.
إنجازات الفئات العمرية
ولم تقف الإنجازات عند منتخبات الكبار، فقد نالت منتخبات الفئات العمرية العديد من الإنجازات في مختلف البطولات الرسمية، التي شاركت فيها، حيث تمكن اللاعب راكان الزعبي من الفوز بالمركز الثاني لفئة تحت 11 سنة في بطولة الإمارات الدولية، ونالت اللاعبة ايلين الذريوات المركز الثاني بطولة بطولة الأردن الدولية للفئات العمرية، وحصلت اللاعبة ليندا درويش على الميدالية البرونزية في البطولة والفئة ذاتهما.
وحصل المنتخب الوطني للسيدات والمكون من اللاعبتين تيماء أبو يمن وزينة صدقة على الميدالية البرونزية لبطولة قبرص الدولية، كما تأهل المنتخب الوطني للناشئات والمكون من اللاعبات ريناد الحسيني وزينة صدقة وبتول باسم، إلى البطولة البطولة الآسيوية، بعد أن حقق المركز الثاني في التصفيات التي جرت في مدينة السليمانية العراقية.
الأرثوذكسي بطلا للدوري والنخبة
وتوج فريق الأرثوذكسي بطلا لدوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2023، وجاء فريق مدينة الحسين للشباب بالمركز الثاني، ثم فريق الوحدات بالمركز الثالث، تبعه مؤتة بالمركز الرابع، وفي بطولة السيدات فاز فريق حمادة باللقب، وحل فريق الأرثوذكسي بالمركز الثاني.
كما فاز فريق الأرثوذكسي بلقب بطولة النخبة، وحل فريق مدينة الحسين للشباب بالمركز الثاني، تبعه فريق الوحدات بالمركز الثالث.
وتأهل فريقا الكرك والأقصى إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى، بعد ان حصلا على المركزين الأول والثاني في بطولة الدرجة الثانية، والتي جرت في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب.
وفي بطولة المملكة المفتوحة، فاز اللاعب زياد عزيز بلقب فئة الرجال، ورائد الدميسي بفئة تحت 19 سنة، وعيسى الشماع بفئة 17، وعيسى الشماع بفئة 15، وجاد بيساني بفئة 17، ويامن الجعافرة بفئة 13، وركان الزعبي بفئة 11، وفازت تيماء أبو يمن بفئة السيدات، وريناد الحسني بفئة 19 سنة وبتول باسم بفئة 17، وجنى ايمن بفئة 15، وغلا أيمن بفئة 13، وايلين أيمن بفئة 11.
وأقام الاتحاد بطولة الرواد، والتي فاز فيها ببفئة 35-45 سنة، جلال الكسواني، وفئة 45-55، طارق الزعبي، وفئة 56-65 رائد الشريف.

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