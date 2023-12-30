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الشطرنج في 2023.. الخطيب أول جراند ماستر بالأردن وميداليتان عربيتان

12/30/2023 2:22:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - تسجل لاتحاد الشطرنج خطواته في تطوير منافسات هذه الرياضة، وإدخالها إلى بيوت الأردنيين، واهتمامه بتعاقب الأجيال الشطرنجية على صعيد الذكور والإناث، منطلقا من رؤية الأب الروحي الراحل سمو الأمير محمد بن طلال، ووصاياه التي غدت نبراس عمل لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة م. نواف إرشيدات.
وحقق الواعد أحمد الخطيب إنجازا غير مسبوق للشطرنج والرياضة الأردنية، عندما حصل على لقب "جراند ماستر" (أستاذ دولي كبير)، كأول لاعب أردني يصل إلى هذه الإنجاز، من خلال مشاركته في البطولة العربية التي جرت في الخرطوم، خلال شهر آذار (مارس) الماضي وتتويجه بالميدالية الذهبية.
وأضافت الواعدة المتألقة ربى القضاة، إنجازا مهما في بطولة العرب في السودان أيضا، عندما تقلدت الميدالية البرونزية عن جدارة واستحقاق، رغم صغر سنها وخوضها غمار المنافسة في أولى المشاركات الخارجية، والتي صبغتها ايضا بتميز فردي بحصولها على لقب أستاذة دولية (WIM).
ولعل السمة البارزة في خطة اتحاد الشطرنج، إقامته للبطولات الدورية التي تفرض مشاركة جميع الفئات العمرية حتى الرجال والسيدات، وتوزيعها بين البطولات الفردية والجماعية لمختلف الدرجات، لتقام على مدار العام، والتي يهدف منها اتحاد اللعبة الذهنية إلى زج اللاعبين واللاعبات في بطولات متعاقبة، بغرض الاحتكاك والبقاء بالفورمة، خصوصا وأن أغلبهم ضمن صفوف المنتخبات الوطنية لجميع الفئات، وتخضع أيضا هذه البطولات لرصد مدربي المنتخبات لاكتشاف مواهب جديدة.
وأقيمت البطولات الفردية للفئات العمرية، والرجال والسيدات، والتي أفرزت أبطال المملكة، وعلى صعيد أندية الدرجتين الأولى والثانية، إلى جانب البطولات التصنيفية للشطرنج السريع والخاطف والكلاسيك.
على صعيد الأندية، واصل النادي الملكي تميزه باحتكاره لقب دوري الدرجة الأولى، عندما توج بطلا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بمشاركة 9 أندية، وحل الحصن وصيفا والمهندسين في المركز الثاني، فيما توج نادي جديتا بلقب الدرجة الثانية، وتأهل إلى الأولى برفقة وصيفه عين كارم، فيما حل الوطني بالمركز الثالث. وعلى المستوى الفردي، ظفر اللاعب حسن الصامد بلقب ببطولة المملكة للموسم 2023، بعد أن جمع 7 نقاط من 9 جولات، متقدما بكسر التعادل على الثاني لؤي سمير، والثالث أنس خويرة، رغم تساويهم بالرصيد ذاته، وحل بالمركز الرابع سيف مالك برصيد 6.5 نقطة، وبالمركز الخامس سمير منصور برصيد 6 نقاط.
وفي بطولة المملكة للسيدات، توجت الواعدة ربى القضاة بطلة المملكة، بعد أن جمعت 8 نقاط من 9 جولات، فيما حلت بالمركز الثاني سيرينا عرفات، بعد أن تقدمت بكسر التعادل على الثالثة جيداء هلال، والرابعة نور الجوالدة، رغم تساويهن برصيد 6.5 نقطة، وجاءت بالمركز السادس جنا جوالدة، متقدمة على مايا إيراني التي حلت بالمركز السابع بكسر التعادل، رغم تساويهما برصيد 6 نقاط لكل منهما.
ولعل من النقاط المضيئة للشطرنج الأردنية، قدرتها على تصدير المواهب الأردنية خارج حدود الوطن، من خلال احتراف المدرب الوطني واللاعب أحمد سعادة، ولاعب النادي الملكي يزن البشايرة في الدوري السويدي، من خلال تمثيلهما فريق "يونشوبينج" أحد أندية المقدمة.

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