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إشادة بالمعكسر التدريبي لـالملاكمة مع منتخبات عربية

12/30/2023 2:22:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- أنهى المنتخب الوطني للملاكمة معسكره التدريبي المشترك في العاصمة عمان، مع منتخبات المغرب والعراق وفلسطين، والذي امتد من التاسع عشر من الشهر الحالي حتى يوم أمس، في مركز الإعداد الأولمبي.
وحظي المعسكر بإشادة من لاعبي المنتخب الوطني الذين شاركوا فيه، نظرا إلى وجود لاعبين مميزين من الدول المشاركة، خاضوا معهم سلسلة من اللقاءات الودية، والتي اتسمت بالندية والإثارة، وتبادلوا الخبرات فيما بينهم، تحضيرا للاستحقاقات الرسمية المقبلة.
وشارك في المعسكر التدريبي عدد كبير من لاعبي المنتخب الوطني، ومن أبرزهم محمد أبو جاجة، زياد عشيش، عدي الهنداوي، حسين عشيش، مهدي مشاعلة، يوسف عشيش، محمد المهيرات، حذيفة عشيش، محمد التعمري، عبادة الكسبة ومحمود غانم.
ويتطلع المدرب الكوبي للمنتخب الوطني داغوبيرتو سكوت، إلى الوصول باللاعبين للجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة، من خلال مواصلة التدريبات والمعسكرات خلال المرحلة الماضية، قبيل انطلاق بطولة العالم، حيث يأمل المنتخب في الاستفادة من تطور لاعبيه بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة، من خلال الاحتكاك المستمر داخليا وخارجيا، والمشاركة في أكبر عدد من البطولات القارية والإقليمية.
ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم خلال شهر آذار (مارس) المقبل في إيطاليا، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، حيث يتأهل أول وثاني كل مركز بشكل مباشر إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل، على أن يحدد لاحقا موعد تصفيات أخرى عن القارة الآسيوية في تايلند.
ويسعى المنتخب الوطني إلى تكرار إنجاز أولمبياد طوكيو 2020، بوصول 5 لاعبين على الأقل للأولمبياد، ومحاولة نيل أول ميدالية أولمبية، بعدما عجز اللاعبون المشاركون في الأولمبياد الماضي عن بلوغ الأدوار المتقدمة.
وظفر لاعب المنتخب الوطني للرجال محمد أبو جاجة بالميدالية البرونزية ببطولة العالم خلال شهر أيار (مايو) الماضي في أوزبكستان، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الأردن في بالبطولة، فيما حصل المنتخب على 10 ميداليات ملونة في دورة الألعاب العربية بالجزائر.
وخيب منتخب الرجال الآمال، بفشله في نيل الميداليات خلال دورة الألعاب الآسيوية في الصين، والتي كانت مؤهلة للأولمبياد، حيث تأهل أول لاعبين من كل وزن بشكل مباشر، مع تبقي فرصة كبيرة لجميع اللاعبين في الوصول من خلال التصفيات أو بطولة العالم.
وعبر عدد من اللاعبين عن رضاهم التام على المعسكر الذي عاد بفوائد فنية عديدة عليهم، مع تمنياتهم بانعكاس المعسكر على مستواهم وتطويره، أملا بتحقيق الأهداف المنشودة في بلوغ أكبر عدد من اللاعبين للأولمبياد، وحصد ميداليات في بطولة العالم.

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