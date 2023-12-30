Saturday, 30 December 2023 10:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هل يستكمل الموسم الكروي في ظل الظروف الصعبة التي تواجه الأندية؟

12/30/2023 2:22:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – بات الموسم الكروي مهدداً، وأصبح هناك شك كبير حول إمكانية أن يتم استكمال الروزنامة المتبقية من منافسات دوري المحترفين وبطولة كأس الأردن بصورة طبيعية، في ظل عدم التخطيط المدروس من اتحاد الكرة، والقرارات الصعبة من الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسين عموتة، وسط موجة من الانتقادات والاعتراضات الواسعة، بعد قرارات الاتحاد خصوصا في موضوعي المباريات المؤجلة من الدوري والكأس، وتأجيل فترة القيد الثانية.
وعلى الرغم من أن الأجندة التي أقرتها اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة 2023، وأعلنتها رسميا، كانت تتضمن أربع فترات توقف دولية خلال مرحلة الذهاب، الفترة الأولى من 12 إلى 20 حزيران (يونيو)، الفترة الثانية من 4 إلى 12 أيلول (سبتمبر)، الفترة الثالثة من 9 إلى 17 تشرين الأول (أكتوبر)، الفترة الرابعة من 13 إلى 21 تشرين الثاني ( نوفمبر)، كما ساهم قرار عدم التجديد للجهاز الفني السابق للمنتخب الوطني بقيادة العراقي عدنان حمد والتعاقد مع الجهاز الفني الجديد بقيادة المغربي حسين عموتة في ضرب مواعيد الأجندة وعدم انتظام إقامة المنافسات حسب الخطة الموضوعة.
ومن المتوقع أن تكون مرحلة الإياب أكثر ازدحاما وضغطا في تاريخ مسيرة الدوري الأردني، في ظل الاستحقاقات المقبلة للمنتخبات الوطنية، وعدم وجود استراتيجية واضحة ومحددة من الجهاز الفني بعيدا عن مصالح الأندية، خصوصا بعد قرر الاتحاد، إقامة المباريات المؤجلة من دوري المحترفين خلال ثلاثة أيام على الأقل، وبعد انتهاء مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس آسيا المقررة في قطر خلال الفترة من الثاني عشر من شهر كانون الثاني (يناير) ولغاية العاشر من شهر شباط (فبراير) المقبلين.
كما قرر الاتحاد إقامة المباريات المؤجلة من منافسات بطولة كأس الأردن خلال مرحلة الإياب، ولتحقيق العدالة بين الأندية سيتم فتح باب القيد للفترة الثانية بعد إقامة المباريات المؤجلة في بطولة الدوري، ومنح الأندية فترة مناسبة لتحرير وتسجيل لاعبين جدد خلال فترة التسجيل.
وجاء تأجيل إقامة المباريات المؤجلة بناء على طلب المدير الفني للمنتخب الوطني حسين عموتة، الذي يريد تجميع المنتخب للتفرغ للمباريات الودية قبل الذهاب إلى الكأس الآسيوية في قطر، على الرغم من تنسيب لجنة المسابقات بالاتحاد، والتي تضم عددا من ممثلي الأندية، والتي طلبت رسميا إقامة المباريات المؤجلة من منافسات دوري المحترفين يومي الثالث والعشرين والسابع والعشرين من الشهر الحالي.
ويوجد 6 مباريات مؤجلة منها 4 من مرحلة الذهاب للدوري ومباراتين في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة الكأس، والمباريات هي، الوحدات مع الحسين إربد، والفيصلي مع شباب العقبة (الجولة الخامسة بالدوري)، والفيصلي مع مغير السرحان، والوحدات مع الرمثا (الجولة الثامنة من الدوري)، كما تم تأجيل مباريات الكأس التي تجمع سحاب مع الفيصلي، ومغير السرحان مع الوحدات، في إطار منافسات دور الستة عشر.
وتتوقف منافسات الدوري خلال الفترة من الثامن عشر ولغاية السادس والعشرين من شهر آذار (مارس) من العام المقبل، وهي فترة التوقف الدولية الثانية، حيث يلعب خلالها المنتخب الوطني مواجهتين رسميتين مع المنتخب الباكستاني يومي الحادي والعشرين والسادس والعشرين من الشهر نفسه، فيما تتخوف الأندية طلب عموتة " في حال بقائه" أياما إضافية بعيدا عن أيام الفيفا كما جرت العادة.
وتفرض مشاركة المنتخب الأولمبي في منافسات بطولة كأس آسيا، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الخامس عشر من نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من أيار(مايو) المقبلين، توقفا جديدا لمنافسات الدوري، رغم أن البطولة تقام خارج أيام الفيفا، ولا تقبل الأندية أن تلعب من دون لاعبي المنتخب، وهذا حق لها لا يختلف عليه اثنان.
وتعمل دائرة المسابقات على دراسة الأمور كافة، لضمان إنهاء الموسم قبل شهر حزيران (يونيو) المقبل، خصوصا وأن المنتخب تنتظره مواجهتين من العيار الثقيل أمام منتخب طاجكستان في عمان يوم السادس من الشهر نفسه، والمنتخب السعودي يوم الحادي عشر من الشهر ذاته في السعودية.
والسؤال الذي يطرحه الشارع الرياضي وإدارات الأندية، متى ينتهي هذا الموسم الذي انطلق يوم الحادي عشر من شهر أيار (مايو) الماضي، بإقامة منافسات بطولة الدرع؟ وقد يستمر أكثر من سنة في واحد من أطول المواسم بتاريخ الكرة الأردنية.

MENAFN30122023000072011014ID1107670771

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث