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4 لاعبين يترقبون مصيرهم مع النشامى بعد مباراة الأولمبي

12/30/2023 2:22:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - يكشف المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، المغربي حسين عموتة، مساء يوم غد، عن هوية اللاعبين الأربعة الذين سيتم استبعادهم عن قائمة "النشامى"، قبل التوجه إلى قطر، لخوض منافسات كأس آسيا.
ويعلن عموتة القائمة النهائية المشاركة في منافسات نهائيات بطولة كأس آسيا 2023، المقررة في قطر خلال الفترة من الثاني عشر من شهر كانون الثاني (يناير) ولغاية العاشر من شهر شباط (فبراير) المقبلين، بعد نهاية المباراة الودية بين التي تجمع المنتخب مع المنتخب الأولمبي غدا.
وتضم القائمة الأولية للمنتخب 30 لاعبا، بانتظار تقليصهم إلى 26 بعد مباراة يوم غد، ما يعني استبعاد 4 لاعبين.
ويترقب الشارع الرياضي كشف عموتة عن المدرب المحلي المفترض التحاقه بالمنتخب، حيث كشف المدير الفني عن مفاضلته بين 3 مدربين محليين، فيما سيحدد المدرب التدريب الذي سيكون مفتوحا أمام وسائل الإعلام اليوم قبل التوجه إلى قطر.
ويواصل المنتخب تدريباته في عمان بمشاركة اللاعبين كافة، باستثناء يزن العرب ويزيد أبو ليلى، وتكتمل قائمة المنتخب يوم الأربعاء المقبل، قبل السفر إلى قطر للتأقلم على الأجواء في البلد المستضيف ولعب المباريات الودية الاستعدادية على الملاعب القطرية، من خلال خوض مباراتين وديتين أمام المنتخب القطري يوم الخامس من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، والمنتخب الياباني في التاسع من الشهر ذاته.
وفرض عموتة السرية على الوديتَين كما حصل أيضا في مباراة لبنان، لتكونا خلف الأبواب المغلقة، ولن يتم إذاعتهما، لزيادة التركيز وتحقيق أكبر استفادة فنية وعدم كشف الأوراق أمام المنتخبات المنافسة.
وركز عموتة خلال التدريبات، على معالجة الأخطاء الفنية وخصوصا الدفاعية التي صاحبت المباراة الودية أمام المنتخب اللبناني وشهدت خسارة خامسة للنشامى في عهد عموتة، حيث لم يذق المنتخب حلاوة الفوز خلال 7 مباريات رسمية وودية.
وغاب عن مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره اللبناني موسى التعمري، الحارس يزيد أبو ليلى، يزن العرب ونور الدين الروابدة وعلي علوان.
يعمل الجهاز الفني على إيجاد توليفة جيدة تكون قادرة على تلبية طموحاته، ومحاولة مصالحة الشارع الرياضي الأردني عبر تحقيق نتائج إيجابية والوصول لمراحل متقدمة في البطولة، خصوصا أن النشامى يشارك في البطولة القارية للمرة الخامسة في تاريخه، وتواجد المنتخب للمرة الأولى في كأس أمم أسيا لأول مرة في نسخة العام 2004 ووصل آنذاك لربع النهائي وهو ماكرره في النسخة التالية في الدوحة 2011، عندما وصل أيضا لربع النهائي، ويبحث عموتة مع المنتخب الوصول إلى أبعد مما سجله في نسخة العام 2011 بوصوله للدور ربع النهائي.
وتضم قائمة المنتخب حاليا 30 لاعبا، هم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، عبد الله الزعبي، أحمد جعيدي، فراس شلباية، إحسان حداد، أنس بني ياسين، عبد الله نصيب "ديارا"، براء مرعي، سليم عبيد، يزن العرب، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمود شوكت، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، صالح راتب، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، رزق بني هاني، حمزة الدردور ويزن النعيمات.
ويلعب المنتخب الوطني في منافسات المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات: كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، حيث يستهل مشواره بلقاء منتخب ماليزيا يوم 15 من الشهر المقبل، قبل لقاء كوريا الجنوبية يوم 20 من الشهر نفسه، عند الساعة الثانية والنصف عصرا وعلى ستاد الثمامة، فيما يختتم المنتخب الوطني مشواره في الدور الأول بمواجهة البحرين بالتوقيت نفسه وذلك على ستاد خليفة الدولي يوم 25 من الشهر ذاته.

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