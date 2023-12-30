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التايكواندو يعود من استراحة المحارب بأهداف جديدة

12/30/2023 2:22:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان- عاد المنتخب الوطني للتايكواندو لاستئناف التدريبات، بعد فترة استراحة اعقبت مشاركات مكثفة خلال العام الحالي في بطولات عالمية وقارية وسلسلة الجائزة الكبرى التصنيفية لأولمبياد باريس 2024، والتي اسفرت عن تأهل 3 لاعبين لأولمبياد باريس 2024 وهم صالح الشرباتي وجوليانا الصادق وزيد مصطفى.
ويعود المنتخب من استراحة المحارب، بأهداف وتطلعات جديدة في العام 2024، تتمثل بتحقيق المزيد من الإنجازات على مختلف المستويات.
وتقام التدريبات على جرعتين صباحية ومسائية، للحفاظ على المستويات الفنية للاعبيبن ولرفع لياقتهم البدنية.
كما يكثف المنتخب الوطني تحضيراته استعدادا للمشاركة في بطولة الفجيرة الدولية (عيار نجمتين) وتعد المحطة الأولى للمنتخب الوطني للعام المقبل والتي تنطلق يوم 7 شباط (فبراير) المقبل، والتي يسبقها مشاركة المنتخب الوطني في معسكر في الفجيرة بالفترة من 18- 30 الشهر المقبل، حيث يمثل المنتخب 8 لاعبين في البطولة.
كما يأتي هذا المعسكر التدريبي في إطار التحضيرات لخوض لاعبة المنتخب الوطني راما أبو الرب التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد 2024 التي تقام في الصين.
ومن المتوقع مشاركة المنتخب الوطني للناشئين والناشئيات في بطولة الفجيرة وسيحدد اتحاد اللعبة ذلك في وقت لاحق.
كما ينتظر أن يصدر التصنيف العالمي للاعبي المنتخب الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المتوقع أن يتقدم لاعبونا في التصنيفين العالمي والأولمبي على ضوء نتائجهم في الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى التي اقيمت في مدينة مانشستر البريطانية.
ويهدف اتحاد التايكواندو والجهاز الفني لتحقيق نقاط جديدة للاعبين، تسهم في ‏تعزيز أماكنهم في التصنيف الأولمبي، ضمن المراكز الأربعة الأوائل حيث سيساعدهم ذلك في قرعة أولمبياد باريس 2024.
ويضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني خطة تدريبية قوية لاستكمال فترة الإعداد الجيد للأولمبياد المقبل، والتي تشتمل على معسكرات تدريبية ومشاركات دولية وإقليمية، ومن المنتظرأن يكون اتحاد اللعبة قد اعتمد مشاركاته الخارجية بعد مناقشتها مع اللجنة الأولمبية والتي تشمل خطة إعداد خاصة للاعبين الذين تأهلوا إلى لأولمبياد باريس 2024، والمشاركات الخارجية التي سيشارك فيها المنتخب الوطني الأول وباقي منتخبات الفئات العمرية الأخرى.
وينتظر المنتخب الوطني مشاركات مهمة العام المقبل، كبطولة آسيا التي ستقام في فيتنام خلال شهر أيار (مايو) المقبل، وبطولة كأس العرب (عيار نجمة) في شهر شباط (فبراير)، وبطولة مصر (عيار نجمتين) التي ستقام في شهر نيسان (أبريل)، ويعتمد برنامج المشاركات على ما يراه مجلس إدارة اتحاد التايكواندو مناسبا.

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