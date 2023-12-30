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8 لاعبين يمثلون الريشة الطائرة في البطولة العربية

12/30/2023 2:22:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- أكد اتحاد الريشة الطائرة مشاركته في البطولة العربية للرجال والسيدات والشباب والشابات، والتي ستقام من 29 شهر كانون الثاني (يناير) وحتى 2 من شهر شباط (فبراير) المقبلين بالعاصمة السعودية الرياض.
ومن المتوقع أن تحظى البطولة بمشاركة 11 دولة وهي: السعودية، الأردن سورية، العراق، البحرين، لبنان، مصر، الجزائر، الإمارات، السعودية، تونس وفلسطين.
وأعلن مدرب المنتخب الوطني يوسف أبو المنذر ومساعده مهران شقيرات عن قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة، والتي ستقام في 3 مسارات (منافسات الفردي، زوجي متماثل وزوجي مختلط).
ويمثل المنتخب في البطولة لاعبان من منتخب الرجال وهما بهاء الدين الشنيك وعز الدين أبو عرة، ولاعبتان من منتخب السيدات وهما دموع عمرو وماريا سامي، ولاعبان من منتخب الشباب وهما أحمد سويدان وإسماعيل عمر، ولاعبتان من منتخب الشابات وهما مريم سامي ومرح عمر.
وأكد أبو المنذر في حديثه لـ "الغد"، بأن المنتخب يواصل تدريباته بشكل يومي بحصة تدريبية واحدة بمعدل 3 ساعات يوميا، مفيدا بأن المنتخب سيدخل معسكرا مغلقا ابتداء من يوم الثلاثاء بعد غد، والذي سيشمل وجبتين تدريبيتين باليوم الواحد.
وأضاف: "نتطلع مع اللاعبين خلال التدريبات بتحسين الجانب الخططي للعب، إلى جانب تصويب بعض المهارات وطرق اللعب، مع التركيز على المهارات النفسية التي تجعل اللاعبين يقدمون أفضل ما لديهم في المنافسات".
ولفت أبو المنذر إلى أن الاتحاد لم يقصر مع المنتخب الوطني في دعمه من النواحي كافة، والمتابعة الحثيثة للاعبين معنويا وماديا، مبينا بأن التفاؤل كبير في اللاعبين واللاعبات بتحقيق إنجاز في البطولة، ومواصلة التقدم بعد الظهور المميز في البطولات السابقة.
وكان منتخب الريشة الطائرة قد شارك في دورة الألعاب العربية في الجزائر صيف العام الحالي، وتمكن من تحقيق ميداليتين عبر اللاعبتين مريم أبو عرة (ذهبية) ومرح عمرو (فضية)، فيما ظفر بهاء الدين الشنيك بالميدالية البرونزية بمنافسات الفردي، إضافة إلى حصوله مع زميله عز الدين أبو عرة على برونزية منافسات الزوجي.
كما يعد الشنيك أبرز اللاعبين في الوطن العربي حاليا، وشارك بعدد من البطولات الدولية ومن بينها دورة الألعاب الآسيوية في الصين، وبطولة العالم في الدنمارك.

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