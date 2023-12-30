اتحاد الكرة يطالب المجتمع الرياضي الدولي بموقف حاسم من العدوان الإسرائيلي على غزة

اتحاد الكرة يطالب المجتمع الرياضي الدولي بموقف حاسم من العدوان الإسرائيلي على غزة
التاريخ
12/30/2023 2:22:48 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد- إصدار اتحاد كرة القدم، بيانا حول العدوان الإسرائيلي على عزة، وطالب فيه من المجتمع الدولي الرياضي، بموقف حاسم من العدوان، وفيما يلي نص البيان الصادر عن الاتحاد.
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