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اتحاد الكرة يطالب المجتمع الرياضي الدولي بموقف حاسم من العدوان الإسرائيلي على غزة

12/30/2023 2:22:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- إصدار اتحاد كرة القدم، بيانا حول العدوان الإسرائيلي على عزة، وطالب فيه من المجتمع الدولي الرياضي، بموقف حاسم من العدوان، وفيما يلي نص البيان الصادر عن الاتحاد.




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