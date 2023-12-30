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أندية المحترفين تبدأ رحلتها في النفق المظلم.. وتداعيات خطيرة بالانتظار

12/30/2023 2:22:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة عمان- بدأت أندية المحترفين لكرة القدم، رحلتها الشاقة في "النفق المظلم"، مع بدء فترة التوقف الطويلة، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا التي تقام خلال الفترة من 10 كانون الثاني (يناير) وحتى 12 من شباط (فبراير) المقبلين.
وما إن بدأت فترة توقف المباريات الرسمية، حتى طفت المشاكل بسرعة البرق على السطح، وكأنها كانت تنتظر الفرصة المناسبة للإعلان عن نفسها بقوة، بعد أن شهدت الفترة الماضية احتقانا واضحا داخل الأندية بسبب المشاكل المالية وشح الموارد، وغياب الرعاية، لتنفجر هذه الاحتقانات في الأيام الأخيرة، وتنذر بمزيد من المصائب والمشاكل التي قد تصل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من خلال شكاوى قد تزيد من أوجاع الأندية، وتدفعها للتوغل في "النفق المظلم".
وشهدت الأيام الثلاثة الماضية، بداية قوية لمشاكل الأندية، حيث فسخ فريق الجليل عقود 6 من لاعبيه المحليين والأجانب، بسبب عدم قدرته على صرف مستحقاتهم المتأخرة كثيرا، وبات مستقبل مديره الفني محمد العبابنة في مهب الريح، فيما يشهد النادي الفيصلي حاليا نقاشات بشأن محترفيه الأجانب الذين يطالبون بمستحقاتهم المالية، والمطالبة أيضا بفسخ العقود لأسباب مختلفة، وهو الأمر الذي تشهده أغلب أندية المحترفين التي بدأت تتلقى طلبات لاعبين بفسخ عقودهم، كما استقبلت الأندية أيضا تهديدات لاعبين بتقديم شكاوى ضدها في حال لم تبادر فورا بصرف الرواتب الشهرية المتأخرة كثيرا عن موعدها.
وكما يقول المثل "المكتوب مقروء من عنوانه"، فإن المرحلة المقبلة، ستشهد توغل الأندية في "النفق المظلم"، في ظل غياب الحلول القادرة على تجاوز الأزمة المالية، ما يعني أننا مقبلون على شكاوى محلية ودولية، وفسخ عقود لاعبين، وصدامات بين الإدارات والمدربين واللاعبين، ما يعني أن المرحلة التالية ستكون حافلة بالمصائب والمشاكل التي قد تصل إلى رفع أندية "الراية البيضاء" مبكرا، وإعلان حالة الاستسلام، حيث لا تأبه هذه الأندية بالنتائج وتعزيز الصفوف أو الحفاظ على اللاعبين الحاليين، بل ستتجه إلى بيع لاعبيها وفسخ عقودهم، لتقليل النفقات، حتى لو كلف ذلك هبوط الفريق الذي لم يعد أمرا مهما للبعض في ظل ارتفاع وتيرة المشاكل المالية.
وذهبت أندية، إلى إعلان الإفلاس والتقشف، لمواجهة مصائبها المالية المتفاقمة.
وقال المدير الفني لفريق الجليل لكرة القدم محمد العبابنة: "إن المشكلة المالية هي العائق الأكبر أمام جميع أندية المحترفين، ولا بد من أن تأتي الحلول من الأندية نفسها".
وأضاف في تصريح لـ"الغد": "لا بد من وقفة يتم فيها مناقشة واقع الأندية، والبحث عن حلول منطقية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه"، لافتا إلى أن الأندية في مصر باتت تتبع للشركات، وهذا أمر مهم وأحد الحلول في حال نجحت الأندية في إقناع الشركات في هذا الموضوع.
وكشف العبابنة عن عدم تفاؤله بالمرحلة المقبلة، في حال استمر الوضع على ما هو عليه، خاصة فيما يتعلق بالتفاصيل المالية، ولا بد لإدارات الأندية من سرعة البحث عن موارد مالية لإنقاذ فرقها، أو إعلان الاستسلام ورفع "الراية البيضاء" مبكرا، وهو أمر غير مقبول بالتأكيد.
ويقول المدير الفني لفريق معان أمجد أبو طعيمة: "إن الوضع المالي لجميع الأندية غير مستقر، وما يحدث الآن في أندية المحترفين هو أمر متوقع، في ظل غياب الإمكانات المادية التي خلقت حالة من التململ لدى اللاعبين، وبالتالي حصول صدامات مع الإدارات التي بدا أغلبها عاجز عن توفير رواتب اللاعبين والمدربين، وهذا أمر سيء في كرة القدم، ولا يخدم التفاصيل الفنية".
واعتبر أبو طعيمة، أن شح الموارد المالية لأندية المحترفين، بات يشكل خطرا أكبر على الكرة الأردنية، ولا بد من البحث عن حلول قادرة على إعادة المنظومة إلى الطريق الصحيح.
وكان عدد كبير من نجوم الكرة الأردنية، أكدوا لـ"الغد"، توجههم لتقديم شكاوى ضد أنديتهم، بسبب تأخر المستحقات والرواتب، كما كشفوا عن طلبات بفسخ العقود، وهو ما ينطبق على عدد من المدربين الذين وجهوا إنذارات رسمية للأندية في خطوة أولى تسبق تقديم شكاوى رسمية.

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