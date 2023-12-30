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خسارة ثانية لمنتخب اليد أمام نظيره العماني

12/30/2023 2:22:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- خسر المنتخب الوطني لكرة اليد مباراته الودية الثانية أمام مستضيفه المنتخب العماني بنتيحة 22-28، اليوم السبت في العاصمة العمانية مسقط، والتي
تأتي ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة في الاستحقاقات الرسمية المقبلة، حيث يشارك المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية للشباب، المقررة في السعودية خلال شهر تموز المقبل، خصوصا وأن قائمة المنتخب المشاركة في هذا المعسكر تضم في غالبيتها لاعبي المنتخب الوطني للشباب، بينما يستعد المنتخب العماني الشقيق للمشاركة في البطولة الآسيوية للرجال التي تقام في البحرين خلال شهر كانون الثاني المقبل.

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