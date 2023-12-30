خسارة ثانية لمنتخب اليد أمام نظيره العماني

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد- خسر المنتخب الوطني لكرة اليد مباراته الودية الثانية أمام مستضيفه المنتخب العماني بنتيحة 22-28، اليوم السبت في العاصمة العمانية مسقط، والتي
تأتي ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة في الاستحقاقات الرسمية المقبلة، حيث يشارك المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية للشباب، المقررة في السعودية خلال شهر تموز المقبل، خصوصا وأن قائمة المنتخب المشاركة في هذا المعسكر تضم في غالبيتها لاعبي المنتخب الوطني للشباب، بينما يستعد المنتخب العماني الشقيق للمشاركة في البطولة الآسيوية للرجال التي تقام في البحرين خلال شهر كانون الثاني المقبل.
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