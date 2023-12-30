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تضامناً مع غزة.. 80 شخصية كرتونية إيطالية تدير ظهرها كحنظلة

12/30/2023 2:22:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نشرت مجلتا ارباتشي وبايينا 21، "بوستر" لـ80 شخصية كرتونية إيطالية تدير ظهرها كحنظلة ناجي العلي؛ للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
ودعت أوساط إعلامية إلى العمل بسرعة الضوء وإشراك المزيد من البشر حول العالم للمبادرة لضمان وقف إطلاق النار ولإنهاء المجزرة في القطاع.






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