تضامناً مع غزة.. 80 شخصية كرتونية إيطالية تدير ظهرها كحنظلة

تضامناً مع غزة.. 80 شخصية كرتونية إيطالية تدير ظهرها كحنظلة
التاريخ
12/30/2023 2:22:22 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نشرت مجلتا ارباتشي وبايينا 21، "بوستر" لـ80 شخصية كرتونية إيطالية تدير ظهرها كحنظلة ناجي العلي؛ للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
ودعت أوساط إعلامية إلى العمل بسرعة الضوء وإشراك المزيد من البشر حول العالم للمبادرة لضمان وقف إطلاق النار ولإنهاء المجزرة في القطاع.
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