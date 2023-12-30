تعرّف على أبرز التوجهات التقنية التي ستؤثر على حياتنا في 2024



ووضعت صحيفة وول ستريت جورنا أبرز توقعاتها لقطاع التكنولوجيا خلال عام 2024، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيأخذ حيزا كبيرا من الاهتمام، نقلا عن الحرة، كما سنشهد تحركات على صعيد صناعة السيارات الكهربائية، وتنظيما أكبر لشبكات التواصل الاجتماعي.



التمييز بين الحقيقي والمفبرك

سيكون التحدي الأكبر على الإنترنت لعام 2024، كيف يمكننا التمييز بين ما هو حقيقي وما هو مُولَّد بالذكاء الاصطناعي.



وتتوقع الصحيفة أن نشهد تطويرا لمزيد من الأدوات الرقمية التي ستساعد في كشف الصور والفيديوهات التي تم إنشاؤها بشكل مصطنع.











ووعد مطورون مثل "أوبن إيه آي" و"أدوبي" و"مايكروسوفت" بتسليح المستخدمين بمزيد من الأدوات للتأكد من أصالة المحتوى.



السيارات الكهربائية

مثل تسلا، تخطط لوسيد لبيع طرازاتها مباشرة للعملاء، دون شبكة وكلاء وموزعين تقليدية



قد لا تشهد السيارات الكهربائية طفرة، في عام 2024، لكنها ستشهد تباطؤا في وتيرة النمو، وقد يكون هذا التباطؤ نقطة تحول هامة لمن يمتلكون هذه السيارات لتقييم ميزتين هامتين: التكلفة والشحن.











وبالنسبة للولايات المتحدة، ستتمكن شركات منافسة لتسلا من زيادة مواقع شحن السيارات الكهربائية، والتي تترافق مع برنامج وطني للبنية التحتية أقرته واشنطن لزيادة نقاط شحن البطاريات في البلاد.



كما سيتاح للراغبين بامتلاك سيارات كهربائية في 2024 من الاستفادة من ميزة الخصم الضريبي بشكل مباشر من نقاط البيع، وليس عند تقديم الإقرار الضريبي.



طفرة التكنولوجيا النظيفة

وتتوقع الصحيفة أن يشهد عام 2024 طفرة في "التكنولوجيا النظيفة"، من خلال دعم سلاسل استهلاك الطاقة من مصادر متجددة منخفضة الكربون.



ويرجح أن يزداد نمو قطاع الطاقة المولدة من الرياح والبحر والشمس أو حتى تلك المستمدة من حرارة الأرض بشكل ملحوظ، فيما تتطلع شركات ناشئة إلى تطوير جيل من المفاعلات النووية الأصغر حجما والأكثر أمانا.



أجهزة تعمل بالذكاء الاصطناعي

تهدف الشركات المصنعة للحواسيب إلى إمكانية الوصول للذكاء الاصطناعي عبر أجهزة الحاسوب حتى عندما لا تكون متصلة بالإنترنت.



ويرغب المطورون إلى إيجاد ما يسمى بـ"الذكاء الاصطناعي المتواجد على الجهاز"، بما سيكسب الأجهزة المختلفة أكانت حواسيب أو هواتف ذكية أو أجهزة لوحية أداء معززا دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.



وستصبح الأجهزة ذاتها قادرة على فهم النصوص المكتوبة وتلخيص المعلومات وإنشاء الصور والنصوص المختلفة من دون الاتصال بشبكة الإنترنت.



أجهزة بعمر أطول

وترجح الصحيفة أننا سنشهد ظهورا لأجهزة إلكترونية تعمل لوقت أطول، إذ أن العديد من الأجهزة تبقى عاملة طالما أنها متصلة بالإنترنت ويتم تحديثها باستمرار، ولكن عند توقف تحديثها قد تصبح من دون فائدة.



ولهذا يتجه مصنعون إلى زيادة دعم البرمجيات للأجهزة بما لا يقل عن 8 إلى 10 سنوات، ومن خلال إطالة عمر الأجهزة يمكن للشركات تقليل نحو 7 ملايين طن من النفايات الإلكترونية التي يتم إنتاجها سنويا.



نظارة أبل ثلاثية الأبعاد



ينتظر عشاق التكنولوجيا طرح نظارة أبل "فيجن برو" والتي سيكون سعرها 3500 دولارا في مطلع 2024.











وستتيح هذه النظارة التنقل في واجهات رقمية من خلال تحريك اليد أو نقرات الأصابع، فيما تراهن أبل على مطوري البرمجيات لإيجاد تطبيقات تتوافق وهذه النظارة لتبرير سعرها الباهظ.



تغييرات على أجهزة وتطبيقات أبل

التحميل الجانبي يسمح لمستخدمي آيفون بتنزيل تطبيقات مباشرة من الناشرين

في 2023 أجبرت تشريعات الاتحاد الأوروبي أبل على تغيير منفذ الشاحن، وستدفع اللوائح الأوروبية الشركة الأميركية إلى تغييرات إضافية.



وستجبر اللوائح أبل على وقف تقييد تحميل تطبيقات خاصة من خارج متجر أبل.



كلمات مرور أقوى



في 2023 طرحت بعض الشركات التقنية حلا من أجل حماية كلمات المرور، وستطرح مايكروسوفت ميزة مشابهة خاصة بالشركات في 2024.



وتتم حماية كلمات المرور في بعض الأجهزة من خلال إضافة مستوى حماية إضافي من خلال البصمة البيومترية للوجه أو الأصابع.



السيارات ذاتية القيادة

تواجه شركات السيارات الكهربائية تحديات كبيرة فيما يرتبط بميزة القيادة الذاتية في المركبات، والتي أصبحت تخضع لكثير من التشكيك في فعاليتها.



ومع ذلك تتجه بعض الشركات إلى طرح سيارات تعمل بأنظمة قيادة ذاتية من دون توجيه بشري، والتي لن تعمل إلا على طرق متوافقة مع هذه الميزة، حيث يتوقع طرحها في 2024 و2025.



تنظيم أكبر لشبكات التواصل الاجتماعي

سياسات شبكات التواصل الاجتماعي للنشر أصبحت أكثر تعقيدا. أرشيفية - تعبيرية

تواجه شبكات تواصل اجتماعي دعاوى ضخمة، ويتوقع أن يفرض عليها غرامات كبيرة، رأن تخضع لقيود جديدة من الجهات التنظيمية في 2024، وفق الصحيفة الأميركية.



وتواجه ميتا، مالكة شبكة فيسبوك دعاوى من أكثر من 40 مدعيا عاما في الولايات المتحدة يحاولون إجبارها على تغيير بعض المزايا التي تضر بالمراهقين.



وتواجه منصة تيك توك تحديات كبيرة في الولايات المتحدة والتي وصل صداها إلى أروقة الكونغرس، ولكن حتى الآن لم يصدر أي تشريع يحظر التطبيق على مستوى الولايات المتحدة.



أجهزة قابلة للارتداء بمزايا أكبر

وحتى الآن تمكنت الأجهزة القابلة للارتداء من تتبع معدل ضربات القلب وحتى التعرف على جودة النوم.



وتدرس أبل تعزيز ساعاتها بمستشعرات بقياس ضغط الدم، وإنذار المستخدم في حال حدوث تغييرات فيه.



وتتجه شركات أخرى لتزيد أجهزتها بما يمكن المستخدم من قياس ضغط الدم بشكل دقيق، إذ لا تزال بعضها في مرحلة تسجيل براءة الاختراع أو أخذ موافقات من إدارة الغذاء والدواء الأميركية.