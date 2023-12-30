“كتبت الأغنية وأنا أبكي”.. فنان أيرلندي يصدر أغنية عن تاريخ فلسطين



وقد تفاعل الجمهور العربي بشكل كبير مع هذه الأغنية، التي يقوم صاحبها بغنائها باللغة الإنجليزية، الشيء الذي جعل كثيرين يتساءلون عن تفاصيلها، وصاحبها، وقصة كتابة كلماتها.



الأغنية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل عنوان "تحيا فلسطين" أو "Leve Palestina" باللغة الإنجليزية.



وهي من كلمات وألحان الفنان الأيرلندي سيث واتكنز، الذي اشتهر من خلال الأغاني التي تحكي قصصاً إنسانية، وأخرى عاطفية، تعبر عن مشاعره الخاصة.



وقد جاءت هذه الأغنية الجديدة، التي شاركها عبر مختلف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ابتداءً من يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2023، تزامناً مع أعياد الميلاد، لتكون رسالة للعالم الذي يركز على الاحتفال، في الوقت الذي يموت فيه مئات الآلاف في قطاع غزة، إثر العدوان الإسرائيلي.



وقرر سيث واتكنز من خلال أغنيته الجديدة، الكشف عن واقع الحياة في فلسطين، وسرد قصة القضية الفلسطينية، منذ النكسة حتى "طوفان الأقصى، مع المرور على أهم المحطات الرئيسية في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، والجرائم التي ارتكبت على مدار السنين الماضية.



سيث واتكنز: بكيت وأنا أكتب كلمات الأغنية

وعلّق سيث واتكنز على الأغنية، بعد نشرها عبر حسابه على إنستغرام، الذي يتابعه فيه ما يقارب 60 ألف شخص، وقال: "يا فلسطين، يا فلسطين، كتبت هذه الأغنية وأنا أبكي على أكثر من 20 ألف شهيد في غزة خلال 77 يوماً فقط، 40% منهم أطفال، وهي نسبة أعلى من أي صراع آخر في الذاكرة الحديثة".



وأضاف: "الحل: أرض واحدة، حقوق متساوية، وإنهاء دولة الفصل العنصري، آمل أن تجلب هذه الأغنية الأمل لليائسين، والتعاطف مع أولئك الذين ليس لديهم شيء حالياً، لأولئك الذين ما زالوا يعانون من واحدة من أكثر الحملات الإرهابية اللاإنسانية والمروعة في التاريخ الحديث".



فيما تقول كلمات الأغنية في بدايتها:

في عام 1948 طردوا من أرض أجدادهم، قصفت بيوتهم ومدنهم

يا فلسطين يا فلسطين، نسمع نداءك المستغيث

أن تعود الأرض مرة أخرى، وأن يتحرر شعبك

يا فلسطين يا فلسطين، شعبك يعيش في خوف

نطالب بتحريرك من النهر إلى البحر

في عام 1967 نفّذت إسرائيل الغزو

لتستعمر وتستوطن القليل الذي تبقى

من شعب فلسطين القديمة، مرة أخرى مصيرهم متشابك

مع الاحتلال الصهيوني لبيوتهم وعقولهم المتعبة

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