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وزارة الثقافة تعيد طباعة كتاب الفكر الواقعي عند ابن خلدون للمفكر نصار

12/30/2023 2:22:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي ضمن برنامج مكتبة الأسرة "القراءة للجميع"، أعادت وزارة الثقافة طباعة كتاب "الفكر الواقعي عند ابن خلدون تفسير تحليلي وجدلي لفكر ابن خلدون في بنيته ومعناه"، للمفكر والباحث والأكاديمي اللبناني الدكتور ناصيف نصار.
جاء الكتاب في خمسة فصول إلى جانب الخلاصة التنفيذية والمقدمة والخاتمة؛ الفصل الأول بعنوان: "نقد العقل النظري"، والفصل الثاني: "الواقعية والتاريخ"، والفصل الثالث: "الواقعية والسوسيولوجية"، والفصل الرابع: "الصيرورة الاجتماعية، الوعي التاريخي"، والفصل الخامس: "الواقعية والتاريخ والفلسفة".
مؤلف الكتاب الدكتور ناصيف نصار يوضح، أن هذا البحث هو محاولة تأريخية وفلسفية في وقت واحد، لتوضيح ما ينطوي عليه فكر ابن خلدون من عناصر تقوم عليها أهميته العظمى في تاريخ الفكر، وذلك باعتباره موضوعيا متماسكا منتميا إلى المرحلة الأخيرة من تاريخ الثقافة العربية الإسلامية الوسيطة، مؤكدا أن هذا البحث هو الأول الذي يستدعي أبحاثا أخرى، سوسيولوجية وفلسفية، مستمدة من نتائجه السلبية والإيجابية.
في تمهيد للكتاب يقول ناصيف نصار في عالم يحاول الإنسان فيه، بلا كلل ولا ملل: "إن تحقيق معقولية التاريخ، على صعيد المعرفة والعمل، لا ريب في أن فكر ابن خلدون ليس فكرا فات عليه الزمن، فالاهتمام الذي يحظى به في العالم أجمع والتقدير الكبير الذي يتمتع به لدى كثير من ألمع المؤرخين وعلماء الاجتماع، منذ أكثر من قرن.
ويتحدث المؤلف عن أهمية وقيمة المقدمة التي كتبها ابن خلدون فيقول عنها: "إن قيمة (المقدمة)، لا تتجاوز نطاق مضمونها الضيق وحسب، بل إنها، وعلى الأخص، تهم مباشرة بالمفكر في العالم العربي اليوم".
وفي الواقع؛ يشعر هذا العالم إلى الوعي بنفسه تماما، الوعي بحاجة ماسة إلى العودة إلى الأصول، إلى الينابيع المُحييه. ولكن عبثا نحاول أن نقيم صلة مع هذا التيار العام أو مع ذاك المفكر الكبير في تراثنا، إذا لم ندرك المشكلة ولم نحددها في مجملها بالنسبة إلى الصيرورة العامة للمجتمع والثقافة، والواقع هو أن مشكلة الثقافة في العالم العربي الحديث والمعاصر هي مشكلة التواصل لتراث ثقافي عريق والانقطاع الذي يفرضه التقدم الحاسم في الحضارة الأوروبية. هي مشكلة الوفاء في التغير، أو المحافظة والإبداع. وهذا يعني أنها تتطابق جوهريا مع جدلية -التخطي".
ويرى نصار، أن العودة إلى الأصول ليست إذن سوى حل زائف. والموقف الذي يجدر بالمفكر الأصيل أن يقفه هو موقف مواجهة المشكلة كما تنطرح عليه في وضعيته المجددة تاريخيا. والسعي المخلص في سبيل تقديم الوسائل المناسبة لقيام الوعي التاريخي وولادته الجديدة. مبينا أن بعض المؤلفين يعملون في هذا الاتجاه. ولكن يبدو لنا أن قضية تجديد الفكر العربي لم تحقق حتى الآن تقدما كبيرا. إلا أننا نود الإشارة إلى الكيفية التي يمكن لفكر ابن خلدون أن يساهم فيها، على أفضل صورة، في دفع الفكر التاريخي والسوسيولوجي والفلسفي وترقيته.
ثم يتحدث نصار عن المدار الذي كان يتحرك فيه ابن خلدون فيقول: "إنه مدار التاريخ كواقع وكمعرفة، والعنصر الرئيسي في هذا المدار هو الدولة كظاهرة اجتماعية بامتياز". وبالفعل، التاريخ والدولة هما المشكلتان الأساسيتان اللتان تواجهان العالم العربي اليوم. والمراقب النبيه للحركات الاجتماعية السياسية التي تتصارع فيه يدرك من دون عناء كبير أن عدم وجود نظرية عامة في الدولة والمواطن، مبلورة ومقبولة بوضوح، هو في الأساس العديد من التصرفات المتصفة بالاندفاع وسرعة العطب في الوقت نفسه، الصادرة عن العاطفة أكثر مما هي صادرة عن العقل"، لافتا إلى أن مؤلفات ابن خلدون تشتمل على نظرية في الدولة وتصور للتاريخ.
ويرى المؤلف، أن هناك من يعترض على ذلك بحجة أن نظرية ابن خلدون بعيدة عن أن تكون النظرية التي من شأنها أن تلهم المفكر السياسي والاجتماعية. لأنها نظرية سوسيولوجية عن مرحلة تاريخية انقضت، وليس من باب الصدفة أن يكون بعض المفكرين الإصلاحيين قد آثر اللجوء إلى فكر ابن تيمية. والحق أن هذا الاعتراض، الشائع إلى حد ما، يرتكز على سوء فهم، فلا أحد يفكر، أن فكر ابن خلدون مطبوع بطابع العصور الوسطى.
ولكن السؤال الذي ينبغي طرحه في هذا السياق هو "هل غاب عالم العصور الوسطى تماما عن العالم الذي تتحرك فيه الشعوب العربية اليوم؟"، إن كان سبابا وجيهة تحمل على الاعتقاد أن التطور الاجتماعي الاقتصادي والاجتماعي السياسي والاجتماعي الثقافي للعالم العربي، تعوقه بنى مادية وذهنية لم تتغير تغيرا عميقا منذ العصور الوسطى.
ويضيف نصار، أن فكر ابن خلدون يهم مباشرة المفكر العربي في هذا العصر بقدر ما هو فكر مطابق لواقع اجتماعي تاريخي ما يزال حاضرا. ومن هذه الزاوية، فهو يقدم معلومات عن الواقع الذي يعيش فيه، ويؤصل في الوقت نفسه تفكيره في التاريخي ويدله على ما يتعين عليه القيام به. إنه فكر سوسيولوجي يوفر للباحث الاجتماعي سبيلا لمقاربة المجتمعات العربية لا يقل نفعا عن العديد من السبل أو الطرائق الموضوعة لدراسة مجتمعات أخرى، إن لم يفقها.
ويرى نصار، أن مقدمة ابن خلدون تدعو المفكر إلى إكمال معلوماته بقراءة كتاب "الرأسمال"، كما تنبهه إلى أوهام الاقتباس السطحي وإلى مخاطر الاغتراب الفكري. إذا كان عالم ابن خلدون موجودا إلى جانب عالم ماركس، فهذا يعني أن أيا منهما لا يملك الجواب عن المسائل المطروحة على الأجيال الحاضرة في البلدان العربية، وأن الجواب المناسب عن هذه المسائل يمكن أن يتوفر فقط بواسطة بحث أصيل، يستوعب روح ومضمون "الجمهورية"، "المقدمة"، "الرأسمال"، ومصادر أخرى غيرها، ويتناول الجوانب الأساسية في الوجود الإنساني، الشخصي والجماعي والتاريخي.

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