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بين الجمال والألم.. تشكيليون يرسمون فلسطين صامدة وجذرها كالزيتون

12/30/2023 2:22:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكرية عمان- من ألوان نابضة بالحياة إلى ظلام دامس محمل بمختلف معاني الألم، هذا شعر ما به العديد من زوار معرض "فلسطين صامدة وجذرها كالزيتون" في غاليري رؤى 32 للفنون الذي افتتح مؤخرا، والذي يجسد واقعا يعيشه الشعب الفلسطيني بلوحات فنية نقلت صوت فلسطين باحترافية عالية.
صرخة أم لفقدان صغيرها، وجثث متراكمة فوق بعضها البعض، وأيضا شواطئ غزة الخلابة، وجمال عكا ومدن فلسطين جمعيها، واقعا جسدته لوحات فنية تأخذك من عالم الفن والجمال إلى مشهد حقيقي نعيشة اليوم لما يحدث مع أهلنا في قطاع غزة، إذ نرى مشاهد الإجرام والألم عبر لوحات المعرض.
تبتسم تارة ويغرق الدمع عينيك تارة أخرى، على الحبيبة فلسطين بينما تتجول بين أروقة المعرض، لتعيش قصة فلسطين بجمال مبانيها وتراثها وألم أيامها ومعاناة شعبها، ليكن بذلّك الفن مرآة للحياة بتحولاتها.
يشارك 16 فنانا عربيا بـ 52 لوحة فنية في"فلسطين صامدة وجذرها كالزيتون"، وجميعها تنقل رسالة فلسطين وصوتها وألمها بجمالية فنية وأساليب متفردة ومميزة.
وفي حديث خاص لـ"الغد" قالت الفنانة التشكيلية سعاد عيساوي: "إن جميع اللوحات مرتبطة بغزة وما يحدث اليوم على أرضها من مجازر"، موضحة أن كل شخص في هذا المجتمع يريد أن يفعل شيئا؛ ليشعر أنه يقدم أمرا ما على الاقل، وهذا المعرض جاء موجة غضب جراء ما يحدث من جرائم وحشية من جهة، ووقوف العالم صامتا من دون أن يفعل شيئا من جهة أخرى، فنظم المعرض ليعبر الفنانين عما يجول في داخلهم.
وأضافت عيساوي، "الفنان مرآة عصره" وهو الذي يرى الأمور ويرسمها على حقيقتها ويوثق التاريخ بفنه وريشته، وفي هذا المعرض ينظر الزائر للتاريخ والحقائق عبر لوحات فنية.
وأوضحت، أن المعرض جاء توقيته مع استمرار الحرب على قطاع غزة، لافتة إلى أنها أرادت إقامة معرض مرتبط بالأمل مع بداية الأحداث، ولكنها لم تتوقع أن يستمر هذا الحال لأكثر من ثمانين يوما وعليه قررت إقامة معرضا آخر لتساهم في نشر قضية فلسطين ودعمها فنيا.
وأشارت إلى أن هناك فنانين من مصر وسورية وفلسطين والأردن شاركوا في المعرض، مؤكدة بذلك أنه معرض عربي وكل فنان عبر عن نفسه ولوحاته بطريقة مختلفة، وغالبية الأعمال تندرج تحت المدرسة التعبيرية، فجميعها تعبير عن الواقع الذي يحدث في فلسطين، مبينة أن "التنوع حاضر في المعرض سواء في الأساليب أو الخامات".
وأضافت عيساوي، أن هذا الامر يؤكد أن القضية الفلسطينية هي قضية قومية خاصة لدى الفنانين الذين التزامهم يكون حقيقيا تجاه القضايا التي يؤمنوا بها، وعن اختيارهم لشجرة الزيتون لترتبط في فلسطين، تقول: "الزيتون رمز مرتبط بفلسطين والجذر هو الحياة وفي علوم الطاقة طاقة الجذر هي الإصرار والعائلة وهذا يعني الكثير للبشرية ويعني الارتباط بالأرض للفلسطيني".
هذا وقد افتتح المعرض تحت رعاية معالي السيدة هيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية، وشاركت فيه أعمال فنية للفنانين والفنانات وهم: جهاد العامري، داليا علي، رائد قطناني، عثمان شهاب، عماد أبو اشتية، غازي انعيم، كوثر دمق، محمد العامري، ونصر عبد العزيز.
وأشارت إلى أن أبرز الأعمال المشاركة في المعرض لراحلين كبار وهم: نذير نبعة، أحمد نعواش، عبد الحي مسلم، وعدنان يحيى، موضحة، فالفنان عدنان يحيى وثق في لوحته المجازر التي حدثت تجاه الشعب الفلسطيني، والفنان التشكيلي نذير نبعة هو فنان سوري لكن ارتباطه بالقضية قوي فهو يعتبر من أهم قامات الفن التشكيلي في العالم العربي، وقد صمم شعار حركة فتح الفلسطينية، وكان أول فنان يرسم ملصقا للقضية الفلسطينية، كما تعرض أعمال الفنان الراحل مصطفى الحلاج، والذي يعد من أهم الفنانين الفلسطينين ولوحاته نادرة وجميعها تعكس القضية الفلسطينية.
وأشارت عيساوي إلى أن الفنان أحمد نعواش من الفنانين الرواد ولوحاته مميزة، ودائما في رسوماته يده مرفوعة دلالة على المقاومة، وأن اليد تعني البندقة والسلاح، أما الفنانة داليا علي، فرسمت المدن الفلسطينية، وقدم الفنان عثمان شهاب أعمالا جميلة جدا في أول مرة يخوض فيها تجربة العرض، في حين تعبر لوحات الفنان محمد سماره عن القرى الفلسطينية، ويعد الفنان نصر عبد العزيز من أهم الفنانين الفلسطينين الذين دائما ما يرسمون تفاصيل القضية، وتقول: "كل فنان قام بدوره وبالذي يستطيعه وبطريقته"، مؤكدة بذلك أن كل فنان له خصوصيته ورمزيته التي تميزه.
هذا ويستمر المعرض حتى يوم الخميس 25 من كانون الثاني 2024، والقاعة مفتوحة على مدار الأسبوع، ما بين العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساءً، ما عدا أيام الجمعة، كما وسيذهب 20 % من ريع المعرض لدعم أهلنا في غزة، وسترسل التبرعات عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
هذا وقد أقيمت معارض عدة، منذ بداية الحرب على قطاع غزة تعبيرا عن تضامن الفن بجميع أشكاله مع القضية الفلسطينية وليعبر فيها الفنانون عن نصرتهم ووقوفهم مع أهلنا في قطاع غزة، فمنذ الأزل والفن يعبر عن فلسطين وألمها بطريقة فنية معبرة وينقل تاريخها بريشة وروح الفنان.

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