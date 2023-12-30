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الحجر والبشر لم يسلموا من القصف.. معالم وآثار غزة تناشد اليونسكو

12/30/2023 2:22:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- مع ارتفاع وتيرة الحرب الإسرائيلية على غزة، ما تزال الخسائر في الأرواح والأزمة الإنسانية تصرخ أمام ضمير المجتمع الدولي لعلها توقظه من سبات صمته الثقيل، وقد خرج صوت من تحت الركام ليسلط الضوء على كارثة ثقافية تمس بالتراث التاريخي والأثري الغني للقطاع المحاصر.
ورصدت دراسة حديثة أجرتها مجموعة "التراث من أجل السلام" حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت حتى الآن بأكثر من 100 موقع تاريخي في غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".
رغم مساحته الصغيرة نسبيا، يتميز قطاع غزة بموروث ومواقع أثرية ذات قيمة ثقافية ودينية، من مساجد وكنائس تعود إلى آلاف السنين.
وفي مقدمة تقريرها الذي نشر في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تؤكد مجموعة "التراث من أجل السلام" ـومقرها منطقة كتالونيا الإسبانيةـ أنها تحافظ على "موقف محايد" من القضية، مشيدة بدور أولئك الناشطين على الأرض في سبيل حماية تراثهم. ومن أهم ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي المسجد العمري الكبير، وهو أحد أهم وأقدم المساجد في فلسطين التاريخية، وكنيسة القديس برفيريوس التي يُعتقد أنها ثالث أقدم كنيسة في العالم، فضلا عن متحف رفح بالجنوب ومقبرة رومانية يبلغ عمرها ألفي سنة شمال غزة تم التنقيب عنها عام 2022.
يقول رئيس المجموعة إسبر صابرين إن "التقرير يبرز تراث غزة ويرصد آثار الدمار منذ بداية الحرب في محاولة لرفع وعي المجتمع الدولي بشأن هذه الكارثة التراثية والثقافية". وأَضاف أن أهمية تراث غزة "تتمثل في شموليته لتاريخ الأديان واحتضانه أوائل الكنائس في العالم وآثار بيزنطية وأخرى من الفترة المملوكية، فضلا عن المتاحف".
ويرصد تقرير المجموعة أن مركز المخطوطات والوثائق القديم وكنيسة جباليا البيزنطية وموقع البلاخية (الأنثيدون) تعرضت لتدمير كامل بسبب القصف المباشر، بينما تعرض المسجد العمري في غزة ومتحف دير البلح لأضرار جزئية.
كما استهدفت 4 مساجد بشكل مباشر في القطاع و4 أخرى بقصف غير مباشر، فضلا عن وقوع أضرار جزئية في 86 بيت أثري، وفق التقرير.
وتابع "لا تحترم إسرائيل القانون الدولي الإنساني وترغب في قطع صلة أهل غزة بأرضهم، وهو ما يدل على أن تدمير الآثار ليس أمرا عبثيا وإنما خطة مدروسة تتبعها دولة الاحتلال".
ورغم صعوبة الاتصال مع أهل غزة، تمكنت الجزيرة نت من الوصول إلى الخبير في الآثار فضل العطل للحديث عن تجربته الخاصة.
وفي بداية الحوار، أشار العطل إلى أنه يوجد في سادس مكان نزح إليه مع أسرته، مؤكدا مدى اهتمامه بمصير المواقع الأثرية أكثر من منزله "لأن القصف الإسرائيلي متعمد ومقصود ولا يفرق بين الإنسان والحجر والحيوان".
وأضاف "لا يستهدف جيش الاحتلال المواقع الأثرية فقط وإنما لديه نية مسح الماضي والحاضر وغزة القديمة والحديثة من خلال أسلوب الإبادة التي يرتكبها".
وحول إمكانية ترميم الأماكن المتضررة بعد انتهاء الحرب، أجاب متشبثا ببعض الأمل "يمكننا إعادة ترميم المواقع المتبقية أو أجزاء منها اندثرت بشكل كلي، مثل موقع البلاخية، وهو أقدم ميناء بحري يعود تاريخه إلى 800 سنة قبل الميلاد، وتم اكتشاف الجدار الروماني الذي دمرته جرافات ودبابات الاحتلال في شقه الغربي".
واسترسل الخبير الغزاوي "لم تسلم المساجد والكنائس والثقافة في قطاع غزة، قائلا إن إعادة ترميم الجامع العمري ممكنة إلا أنها ستكون "عملية طويلة ومكلفة للغاية لأن مساحته شاسعة".
وفي ظل التساؤلات المشروعة حول مصير هذه المواقع الأثرية، أكد متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أن "الأولوية عادة لحالة الطوارئ الإنسانية، لكن يجب أيضا حماية التراث الثقافي بجميع أشكاله وفقا للقانون الدولي الذي ينص على أن الممتلكات الثقافية هي بنية تحتية مدنية ولا يجوز استهدافها أو استخدامها لأغراض عسكرية".
وأضاف "وضعت اليونسكو عملية لرصد الأضرار منذ بداية الحرب بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية والمعلومات المرسلة إليها من أطراف ثالثة، بما في ذلك شركاؤنا والوكالات الشقيقة للأمم المتحدة الموجودة حاليا على الأرض وبالتعاون الوثيق مع مكتبنا في رام الله". من جانبه، يرى رئيس مجموعة "التراث من أجل السلام" أن اليونسكو منظمة "عقيمة" لأنها تتبع لسياسات دول تحت عباءة الأمم المتحدة.
ولفت صابرين إلى وجود إعاقة كاملة لتطبيق القوانين الدولية وتجاهل واضح لاتفاقية لاهاي لعام 1954 التي تنص على أن الدول التي تعتدي على أخرى يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حماية الممتلكات الثقافية، فضلا عن بروتوكول 1999 بعد حرب يوغسلافيا.
واختتم صابرين تصريحاته بالقول إن "من حق أهل غزة العيش مع تراثهم لأن من لا يملك تراثا بالمكان الذي يعيش فيه لا يملك ارتباطا عاطفيا بأرضه، فالتراث ليس حجرا فقط وإنما هو قصص وهوية. ولهذا السبب، هناك فلسطينيون مثل فضل العطل كرسوا حياتهم للحفاظ على كنزهم التاريخي".

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