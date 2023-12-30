Saturday, 30 December 2023 10:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فيديوهات توثق أوجاع الغزيين.. عمر من الذكريات ينهار بلحظة

12/30/2023 2:22:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ربى الرياحي عمان - في غزة تتحول لحظات الفرح إلى حزن بثوان معدودة، عمر من الذكريات بين الأمس واليوم يسترجعها الغزيون وكلهم وجع وحسرة على أبنائهم، سواء الذين استشهدوا أو أصيبوا إصابات بليغة ستبقى ترافقهم للأبد.
عبر الفيديوهات المنتشرة وخلال الحرب المجنونة على غزة لحظات وتفاصيل تحكي كيف انقلبت الحياة بالنسبة للناس في قطاع غزة وكيف بات الفرح حزنا مقيما بين مع أحلام دفنت وأفراح هدمت الحياة في غزة.
يوسف "أبيضاني شعره كيرلي" بوجع لا يستوعبه عقل تبحث أم يوسف عن ابنها الذي قتلته يد الغدر بدم بارد بالنسبة لها الحياة انقلبت بثوان كل شيء غاب بعد استشهاد يوسف ولم يبق سوى فيديوهات وصور هي الشاهد الوحيد على طفولة دفنت أحلامها بلا ذنب الفيديوهات وثقت بالصوت والصورة ضحكات يوسف وشقاوته لم يتجاوز عمره السبع سنوات، لكنه كان طفلا مدللا ذكريات كثيرة مليئة بالفرح جمعته بعائلته ومدرسته وحتى غرفته.
رزقت به والدته بعد سنوات من الزواج فكان بمثابة النعمة في حياتها، وجوده عوض كل حرمان، كل يوم من حياتها كان سعادة جديدة وهي ترى يوسف يكبر بين يديها، لكن كل شيء انتهى لحظة تعرف والده عليه في المستشفى ورغم الوجع والمرارة وبينما تنكر الحقيقة أرادت أن تلقي عليه نظرة الوداع الأخيرة لتبقى صورته الجميلة في مخيلتها قبل أن تشوه ملامحه الصواريخ.
القصص هناك مغلفة بالدموع والدم، لا شيء بإمكانه أن ينسي الأهالي أحبة فارقوهم وآخرون ما يزالون جرحى يتألمون بسبب بتر أو تشويه أصابهم حتى الخوف في غزة مختلف.
الفيديوهات بكل ما فيها من لحظات ستظل عصية على النسيان وذكرى موجعة لجروح لن تلتئم. أحزان كثيرة خلفتها الحرب في قلوب الغزيين على مدار 3 أشهر في حرب دامية لم يسلم منها أحد.
ومن الفيديوهات المؤلمة أيضا والتي توثق شكل الحياة قبل الفقد وبعده وستبقى شاهدا على الإجرامي الصهيوني فيديو لجد ريم "روح الروح" خالد نبهان وثق خلاله يومياته مع حفيدته ريم ذات الـ3 أعوام ذكريات لن ينساها عاشها الجد مع حفيدته الأقرب إلى قلبه الفيديو ترجم مشاعر محبة وحنان وبراءة تظهر عمق العلاقة وخصوصيتها، لحظات تحمل الفرح والدفء وبعض من حركاتها ولعبها. ريم أو روح الروح كما يسميها جدها طفلة غزية حرمها الاحتلال الإسرائيلي من أن تكبر وتحلم كبقية الأطفال.
وفي فيديو آخر ظهر فيه الجد منهارا حزينا يستذكر لحظاته الأجمل برفقة حفيدته تلك اللحظة القاسية التي التقطتها إحدى العدسات للجد وهو يبكي بحرقة فراق روح الروح وكأنه لم يكن مصدقا الخبر، كان يحمل جسدها الصغير بين يديه بحنان محاولا إيقاظها لعل الحياة تعود إليها ثانية.
ويبين الاستشاري النفسي الأسري الدكتور أحمد سريوي أنه بين الماضي والحاضر يعيش الإنسان الكثير من الأحداث في حياته، منها المفرح والمحزن والمؤلم، وتلك طبيعة الحياة الدنيا، ولكن في حالات الحروب والكوارث الطبيعية نرى أن الحاضر انقلب على الماضي بفارق زمني بسيطٍ جداً، يجعل الإنسان مذهولاً غير مصدق لما آلت إليه الأحوال بين ليلةٍ وضحاها. ولذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء: (اللهم إني أعوذ بك من زوال نعتمك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك)، فالحياة قد تتحول في لحظات من فرحٍ إلى مأتم، صاروخ واحد كاف لأن يقتل ويدمر ويحطم كل شيء، كل الذكريات الجميلة، كل الأحلام والطموحات والمشاريع المستقبلية.
في عالم التكنولوجيا الحديث ووجود الكاميرات التي توثق كل شيء، يزداد الألم أكثر واكثر، فيعيش من عاش على ذكريات الماضي يقلب صورها وفيديوهاتها ويتجرع معها الألم والحسرة والعذاب، فكما هذه التكنولوجيا نعمة في التوثيق وكأن الماضي لم ينتهِ بعد والأشخاص الذين ماتوا ما زالوا على قيد الحياة في هذه الفيديوهات يتكلمون ويضحكون، فهي مؤلمة على من ينظر لها بعين الحسرة خصوصا لمن فقد أحد أطرافه نتيجة صاروخ أو بيتٍ مهدم.
الناظر من بعيد إلى هذه الأحداث عليه أن يحمد الله كل يوم ألف مرة على النعم التي حياه الله بها، وكيف أن النعمة قد تزول في لحظة وتتحول العافية لتصبح الدنيا خراب ودمار، فلو عاد البناء لن يعود الساكنين بذكريانهم وتفاصيلهم.
خبيرة علم الاجتماع فادية إبراهيم تقول "نخزن الذكريات ونستحضرها عندما نحّن ونشتاق او حتى نتألم.. واليوم في غزة العاطفة جزء كبير من الصدمة وخصوصاً بالقرب من تجارب الموت. صدمة الأحداث مع وضوح الذكريات، ترابط المشاعر المؤلمة بصورة قوية مع الذاكرة، استرجاع ذكريات أمواتاً بالأمس كانوا أحياء، مقارنه واضحة بين ما كانوا به وما أصبحوا فيه.
وتضيف أنه الفيديوهات والصور تكشف حجم الظلم والألم والقهر ليس فقط لأهالي هؤلاء الأطفال أو الأشخاص بل للعالم أجمع.. في غزة اليوم اضطرابات ما بعد الصدمة تتسبب في مشاكل نقل الذاكرة من المدى القصير إلى المدى الطويل، والإنسان بطبعه يميل أو يرغب بنسيان الذكريات المؤلمة إلا في فلسطين النسيان يكون نوع من الخيانة".
وتبين ابراهيم، الفلسطيني لم ولن ينسى وحشية وقساوة الاحتلال لتبقى لديه العزيمة والإصرار نحو تحقيق النصر، كما كل الأطفال الذين توثقت لحظات وداعهم لأمهاتهم أو لأفراد أسرهم بالفيديوهات سيكبرون وسيرون ما فعل الاحتلال الوحشي. أما الأهالي فيفتحون هواتفهم ليروا صور وفيديوهات أطفالهم الشهداء بالأمس كانوا يلعبون ويرقصون واليوم هم تحت التراب حرموا من حقهم في الحياة.
تلك المشاهد المتتالية من سلسلة متواصلة امتدت لأكثر من شهرين توثق بالصوت والصورة قصة شعب عاش أصعب الآلام الإنسانية من حرب وقتل وقصف ودمار وتهجير وفقد وإصابات، حياة انقلبت لجحيم ولا يملكون من حياة ما قبل الحرب إلا الذاكرة وعدد من الصور والفيديوهات.. آلية تخليد الذكرى هذه تعمل على الحفاظ على الذاكرة والحقائق الخاصة بالصراع وتشكل عامل ومحفز قوي للتحول في المستقبل، والتوثيق أثناء الصراع وبعده. هذا الواقع المؤلم المطبوع في ذاكرة الفرد والمجتمع بل والعالم بأسره وتلك الصور والفيديوهات سوف تساعد في تقديم أكبر قدر ممكن من الروايات لتبقى أدلة بأصوات وضحكات أطفال باتوا اليوم تحت التراب.

MENAFN30122023000072011014ID1107670754

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث