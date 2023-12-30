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الميثاق الوطني: التطورات الأخيرة أظهرت تحولا نوعيا في عمليات تهريب المخدرات

12/30/2023 2:21:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أشاد حزب الميثاق الوطني بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي/ حرس الحدود، والأجهزة الأمنية المختلفة في إفشال أجندات إقليمية أرادت تهريب المخدرات للأردن، في ظل التطورات الأخيرة التي أظهرت وجود تحول نوعي في عمليات التهريب وسلوك المهربين، ما وضع الدولة أمام واجبها للتعامل معها بكل حزم وقوة وحرفية عالية، بعد أن أفضت التحقيقات إلى معلومات جديدة حول نشاط العصابات الظلامية الإجرامية، ودفع الدولة بمؤسساتها العسكرية والأمنية إلى محاربتها في إطار المهام التي تقع في صلب عمل حماية الأمن الوطني، وتستند إلى قوة القانون والإجراءات المرعية في ذلك.

وجدد الميثاق الوطني دعمه الكامل والمطلق للجهود التي يقوم بها "نشامى" قواتنا المسلحة الأردنية/ حرس الحدود، والأجهزة الأمنية والأمن العام/ إدارة مكافحة المخدرات، والوحدات الأمنية الأخرى في المديرية لمواجهة عصابات ومجموعات التهريب التي تسعى للنيل من أمن الوطن واستقراره.

وأكد الميثاق الوطني في بيان صادر عنه عقب الاجتماع الأسبوعي "41" الذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة أمينه العام الدكتور محمد حسين المومني اليوم السبت دعم الحزب وكل أردني شريف لبطولات وتضحيات قواتنا المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية في التصدي للأعداء الذين لا يريدون لهذا الوطن وشعبه العظيم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني العيش بأمن وسلام واستقرار.

وأشار الميثاق الوطني إلى أن ملف محاربة ومواجهة عصابات وقطعان مجموعات تهريب المخدرات والسلاح ضرورة وطنية لتهديدها للأمن الوطني، ما يستدعي ضرورة مواصلة الجهود العسكرية والأمنية لمواجهة كل من تسول له نفسه النيل من الوطن وأمنه واستقراره.

ودعا الأمين العام إلى أهمية التنسيق الأمني والعملياتي العربي في مواجهة خطر انتشار المخدرات والسلاح، ودعم الأردن كخط دفاع أول في مواجهة هذه العصابات التي باتت تمتلك أسلحة وقذائف صاروخية وطائرات مسيرة لحماية السلاح والمخدرات المهربة عند اجتيازهم الحدود.

وأكد الأمين العام أن ثقة الأردنيين بقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية عالية في التصدي لمجموعات التهريب وملاحقتهم داخليا وعلى الحدود في كل مكان وزمان، وعدم السماح لهم بنشر هذه الآفة بين شبابنا عبر عمليات نوعية ساهمت في إلقاء القبض على المجرمين وعلى المواد المهربة من مخدرات واسلحة، وهذا بفضل الله تعالى أولا، والحس العسكري والأمني للنشامى.

ودعا الميثاق الوطني الأردنيين إلى التعاون الكامل مع أجهزتنا الأمنية والإبلاغ عن أي شخص يسعى إلى الترويج والاتجار بالمخدرات، حفاظا على أمن المجتمع، وحماية أبنائه من الانحراف والانجرار وراء هذه السموم الفتاكة، لما لها من أثر كبير في تدمير حياتهم والقضاء على مستقبلهم، لا سيما وأن هناك مطالبات للمواطنين بالقبض على كل من يقف خلف المهربين في الداخل، ومن يسهل عمليات نقل المخدرات من الخارج إلى داخل المملكة.

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