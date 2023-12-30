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إجلاء 71 مواطناً أردنياً من قطاع غزة

12/30/2023 2:21:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إجلاء ٧١ مواطناً أردنياً من قطاع غزة مساء يوم أمس، والذين سمح لهم من سلطات المعابر بالمغادرة من خلال معبر رفح إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة بأنه قد تم تأمين نقل ٣٠ مواطناً أردنياً من الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر معبر رفح، إلى المملكة على متن باخرة تابعة لشركة الجسر العربي للملاحة مشكورة وبالتنسيق مع وزارة النقل، حيث وصلت اليوم إلى ميناء العقبة قادمة من نويبع، وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اتخذت الاجراءات اللازمة لاستقبالهم وتقديم المساعدة والرعاية الطبية اللازمة، ونقلت من يرغب منهم إلى العاصمة عمّان. وأضاف بأن ٤١ شخصاً آخراً من الذين تم إجلاؤهم قد تم تأمين نقلهم إلى القاهرة، حيث يجري العمل على تأمين عودتهم إلى المملكة من خلال مطار القاهرة إلى عمّان بأسرع وقت ممكن.

وقال السفير القضاة بأن فريقاً من السفارة الأردنية في مصر، والمتواجد منذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، قام باستقبال المواطنين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من غزة، وتأمين ما يلزمهم من مساعدة ورعاية طبية، ونقلهم إلى ميناء نويبع وإلى القاهرة، بواسطة حافلات وفرتها السفارة، مؤكداً استمرار الفريق بالتواجد على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة والمساندة لهم.

وأضاف القضاة إن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب المستعرة على غزة، بلغ ١٠٥٠ شخصاً لغاية هذا اليوم، تم إجلاء ٦٥٢ منهم.
وجدد السفير القضاة الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: 00962799562903 00962799562471
00962799562193 أو من خلال البريد الالكتروني:
‏- [email protected] .

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