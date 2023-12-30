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مفارقات اقتصادية تستدعي الحذر

12/30/2023 2:21:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. حازم رحاحلة
في السنوات الأخيرة، شهد الأردن عددا من المفارقات الاقتصادية والمالية التي تستجلب اهتمامنا وتستدعي حذرنا. فمفارقة حاضرة بين النمو الاقتصادي من جهة وتوظيف الأردنيين من جهة أخرى، وبين حجم العجز ومقدار الزيادة في المديونية، وغيرها من المفارقات العديدة التي تعجز عن تفسيرها كل النظريات الاقتصادية بمختلف مدارسها، وجميعها مؤشرات تؤطر لصورة مربكة للمشهد الاقتصادي.
فمعدلات نمو الاقتصاد الأردني، على الرغم من تواضعها مقارنة بالأقران الإقليميين، كانت إيجابية على مدار السنوات الأخيرة الماضية، باستثناء السنة الأولى للجائحة. ومع ذلك، فقد ترافق هذا النمو مع انخفاض متزامن في حجم المشتغلين من الأردنيين، ليس فقط بالمعدلات النسبية ولكن أيضًا بالأرقام المطلقة. حيث سجل انخفاضًا من نحو 1466 ألف مشتغل في عام 2017 الى نحو 1419 ألف مشتغل في عام 2022 أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 3 %، في الوقت الذي بلغ فيه النمو الاقتصادي التراكمي خلال الفترة نفسها نحو 9 ٪.
قد يكون التفسير الممكن لهذه المفارقة في تحقق زيادة ملحوظة في الإنتاجية، أي بمعنى أن إنتاجنا اليوم يتطلب قدرا أقل من العمالة. إلا أن غياب دلالات على وجود تغييرات هيكلية ينحّي هذه الفرضية جانبا ويثير الشكوك حول صحتها. ففي حين لا تتوفر بيانات عن تطور التكوين الرأسمالي الإجمالي في الحسابات القومية منذ عام 2016، الا ان بيانات المستوردات من السلع الرأسمالية تشير الى تراجعها منذ عام 2018 بمعدل 2.5 % سنويا.
وقد يكون في فرضية استحواذ العمالة الأجنبية على فرص العمل المستحدثة وجانبا من الفرص القائمة تفسير للتناقص المرصود في أعداد المشتغلين الأردنيين، ولكن مسوحات فرص العمل المستحدثة تدحض هذه الفرضية. فوفقًا لهذه المسوحات، ما يزال الأردنيون يهيمنون على صافي فرص العمل المستحدثة، ما يجعل فرضية العمالة الأجنبية غير حاضرة.
تبعات هذه المفارقة غير جلية أيضا على معدلات البطالة، التي لا زلنا نتعامل معها كأرقام صماء وأصبحنا نرصدها صعودا وأحيانا نزولا. ربما السؤال المحوري الذي يطرح نفسه هنا، كيف لمعدلات البطالة أن تراوح مستواها في حين أن حجم المشتغلين آخذ بالتراجع في السنوات الأخيرة، وفي ذات الوقت عشرات الآلاف من العاملين يدخلون سوق العمل سنويا؟ مرد ذلك يكمن بشكل أساسي في معدلات المشاركة الاقتصادية التي انخفضت بمقدار 6 نقاط مئوية تقريباً خلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و 2022، مما يشير إلى أن معدل البطالة الفعلي، في حال افترضنا ثبات المشاركة الاقتصادية على ما هي عليه في عام 2017، قد يصل إلى نحو 35 ٪. وانخفاض المشاركة ما هو إلا تعبير ضمني عن فقدان الأمل في الحصول على فرصة عمل، وهذا الاتجاه المحبط يعد مؤشرًا لا يقل أهمية في دلالته عن معدل البطالة. علما بأن ظاهرة تراجع المشاركة مستمرة في وتيرتها المتناقصة حتى الربع الثالث من العام الحالي.
هناك سردية متناقضة أخرى تسوقها التطورات المعلن عنها في المالية العامة. فمؤشرات الميزانية العامة ترسم صورة وكأنها زاهية، في حين أن حجم الارتفاع في الدين العام يعكس واقعًا متناقضًا تمامًا. على سبيل المثال، بلغ عجز الحكومة المجمع (والذي يشمل عجز الموازنة وعجز الوحدات الحكومية بما فيها شركة الكهرباء الأردنية وسلطة المياه) حوالي 6.2 مليار دينار خلال الفترة 2020-2022.، في حين تؤكد بيانات أن رصيد الدين العام ارتفع خلال هذه الفترة بحوالي 8.4 مليار دينار، وهذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن بيانات العجز المنشورة ما هي إلا بيانات منمّقة تظهر صورة مغايرة للواقع. وربما تصبح الصورة مقلقة أكثر إذا ما تمعنا في كيفية تمويل العجز الذي كان الجانب الأكبر منه بالقروض الخارجية، الذي على الرغم من دعمه الآني لاحتياطيات المملكة من العملات الأجنبية، إلا أنها سترهقها حتما في خدمتها وعند قدوم آجالها. وتشكل تحديا كامنا أيضا إذا ما علمنا أنها ركزت على الاقتراض طويل الأجل خلال الفترة التي تشهد فيها الأسواق المحلية والدولية ارتفاعات كبيرة في أسعار الفائدة، وكان من المعلوم لأي مراقب اقتصادي أن هذه الارتفاعات مرحلية وستأخذ منحنى تنازليا بعد ظهور إشارات لتراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة.
تسلط هذه المفارقات الاقتصادية والمالية الضوء على مكمنين من الثغرات، الأول في انتقائية تناول المؤشرات التي تفضي إلى سراب الإنجازات، والثاني في سياسات ترحيل التحديات إلى تحديات أكبر في المستقبل. ولتفادي هذه الإشكاليات والمفارقات، يتوجب على صانعي السياسات والاقتصاديين والمراقبين التصدي لأسئلة معقدة، والالتفات بداية الى مجموعة من المؤشرات بصورة شمولية ومن ثم التفكير بمعالجات لا هي مخدرة ولا هي آنية، بل معالجات هيكلية تحاكي التحديات بشكلها العميق لا بظاهرها المزين.

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