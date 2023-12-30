الاحتلال يعتقل 4860 فلسطينيا بالضفة منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ارتفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية إلى 4860
معتقلا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب ما أفاد نادي الأسير
الفلسطيني.
وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن أحد الذين
اعتقلهم الجيش الإسرائيلي مساء أمس الجمعة، كان فتى جريحا جرى اعتقاله من سيارة
الإسعاف.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال أخطرت منازل عائلات
3 شهداء بالخليل بعد اقتحامها، وأبلغتهم بالهدم خلال الأيام المقبلة. (الجزيرة نت)
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