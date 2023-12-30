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الاحتلال يعتقل 4860 فلسطينيا بالضفة منذ 7 أكتوبر

12/30/2023 2:21:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية إلى 4860 معتقلا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن أحد الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي مساء أمس الجمعة، كان فتى جريحا جرى اعتقاله من سيارة الإسعاف.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أخطرت منازل عائلات 3 شهداء بالخليل بعد اقتحامها، وأبلغتهم بالهدم خلال الأيام المقبلة. (الجزيرة نت)

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