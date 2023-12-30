الجيش الإسرائيلي قلق من عدم تحديد أهداف الحرب بالمستقبل القريب

الجيش الإسرائيلي قلق من عدم تحديد أهداف الحرب بالمستقبل القريب
التاريخ
12/30/2023 2:21:36 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي
قلق من عدم وجود تحرك سياسي يسوّغ استمرار الحرب في قطاع غزة، أو يحدد أهداف القتال
بالمستقبل القريب.
وأضافت القناة الإسرائيلية، أن الجيش يعتقد أن
غياب التحرك السياسي سيجعل من الصعب عقد صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)
لتبادل الأسرى. (الجزيرة نت)
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