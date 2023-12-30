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الجيش الإسرائيلي قلق من عدم تحديد أهداف الحرب بالمستقبل القريب

12/30/2023 2:21:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي قلق من عدم وجود تحرك سياسي يسوّغ استمرار الحرب في قطاع غزة، أو يحدد أهداف القتال بالمستقبل القريب.

وأضافت القناة الإسرائيلية، أن الجيش يعتقد أن غياب التحرك السياسي سيجعل من الصعب عقد صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتبادل الأسرى. (الجزيرة نت)

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