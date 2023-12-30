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حتى لو وجدنا خيمة لا يوجد مكان ننصبه فيها بسبب أكوام الجثث!.. مواطن غزي يتحدث عن معاناة نقص الخيم

12/30/2023 2:21:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غادة الشيخ عمّان- "حتى لو وجدنا خيمة لا يوجد مكان ننصبه فيها بسبب أكوام الجثث!"، هذا ما جاء على لسان المواطن الغزي أحمد حمدان الذي يعيش مع عائلته في مخيم النصيرات، في حديث منه لـ"الغد"، وهو ينظر إلى زوجته وأبنائه الأربعة الذين يستعدون للحظة الصفر كما قال.

لم يحدد حمدان كيف سيكون شكل لحظة الصفر التي ينتظرها وعائلته وسط القصف الإسرائيلي في محيط منزله، فإما ستكون لحظة "فرج" بالحصول على خيمة تمكنهم من تنفيذ خطة النزوح من النصيرات، أو لحظة "فرج" من نوع آخر يتوقف فيها القصف ولو دقائق حتى يستطيع أن يستغلها كي يفكر بهدوء كيف سيحسم مصير أفراد أسرته الذي يحمل أرواحهم أمانة في عنقه.

حمدان الذي يعتبر نفسه "محظوظاً" إلى حد ما عن باقي أغلبية الغزيين لأنه يملك شريحة هاتف دولية تمنحه فرصاً أكثر للاتصالات، لم يتوقف منذ أكثر من أسبوع عبر اتصالات ورسائل على مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن خيمة واحدة فقط، من شأنها أن تأويه هو وأسرته لغايات خطة النزوح التي باتت لا بد منها، في ظل القصف البربري الذي تشنه قوات الاحتلال في مخيم النصيرات خلال الأيام الماضية، رغم أن قرار النزوح كان بمثابة خطة "ب" إلا أنه بات فوق أي أولوية حرصاً على حياة زوجته وأبنائه.

وبين حمدان، أن قطاع غزة ومن ضمن جملة المعاناة التي يعانيها، يفتقر افتقاراً حاداً للخيم، الأمر الذي يصعب من قرارات النزوح وغاياتها، لافتاً إلى أن التحدي لا يكمن فقط بغياب الخيم بل أيضاً صعوبة الحصول على رقعة في الأرض خالية من أكوام جثث الشهداء المتراصة في كل مكان.

وأضاف أن خيار نزوحه وعائلته قاس في كل النواحي، سواء فيما يتعلق بالتخلي عن منزله أو رحلة البحث عن مكان آمن أو فيما يتعلق ووفق ما حصل عليه من معلومات لعائلات نزحت غياب أبسط الحقوق البشرية في الأماكن التي تتواجد فيها خيم النزوح، وقال: "لا توجد في أماكن النزوح دورات مياه".

وختم بقوله وهو يتحدث ل"الغد" خلال مشاهدته لزوجته وهي تلملم ما تستطيع من تجميعه من فرش وملابس دافئة لأبنائهم وبالتأكيد الأوراق الثبوتية: "الوضع تجاوز كملة صعب، لكنه بالطبع ما يزال في حد سلاحنا الوحيد: الصبر".

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