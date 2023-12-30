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كتيبة واحدة في لواء غولاني تعترف بمقتل 48 من جنودها

12/30/2023 2:21:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن الكتيبة 13 بلواء غولاني اعترافه بمقتل 41 من جنوده في العملية التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وبمقتل 7 آخرين بمعارك غزة منهم قائد الكتيبة.

وكانت "إسرائيل" أعلنت في 21 من الشهر الحالي سحب لواء غولاني- الذي يعد أحد ألوية النخبة في جيش الاحتلال- من القطاع بدعوى إعادة تنظيم صفوفه.

واحتفل جنود لواء غولاني بقرار سحبهم من قطاع غزة. (الجزيرة نت)

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