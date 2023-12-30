الصحة العالمية: 70% من المرافق الصحية خرجت عن الخدمة في السودان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس
أدهانوم جيبرييسوس، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات الصحية والإنسانية
المتفاقمة في السودان.
وطالب جيبرييسوس، عبر منصة "إكس"،
بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصعيد النزاع في السودان، حيث تتفاقم الأزمات
الإنسانية والصحية مع نزوح مئات آلاف الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال.
وأضاف: "تستجيب المنظمة مع شركائها
للاحتياجات الصحية الحادة، ولا سيما من خلال السيطرة على انتشار الأمراض ومكافحة
تهديدات سوء التغذية، فإنها تدعو أيضا إلى زيادة الدعم المالي من المجتمع الدولي
لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة للسكان المتضررين".
ويشمل ذلك تعزيز توفير الخدمات الصحية الأساسية
للفئات الأكثر هشاشة في الولايات المتضررة، حيث خرج ما لا يقل عن 70 بالمئة من
المرافق الصحية عن الخدمة بسبب النزاع. (بترا)
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