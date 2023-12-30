حماس: الإدارة الأميركية شريكة بحرب الإبادة ضد أطفال غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تزويد
الإدارة الأميركية للاحتلال الإسرائيلي بقذائف مدفعية مشاركة فعلية في حرب الإبادة
ضد الأطفال والمدنيين في غزة.
واتهمت الحركة في بيان، إدارة الرئيس جو بايدن
بتبني ودعم كافة المجازر والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال، من قتلٍ للأطفال
والمدنيين، وتهجير قسري للسكان، وتدمير لكل مظاهر الحياة المدنية في قطاع غزة. (الجزيرة نت)
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