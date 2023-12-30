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حماس: الإدارة الأميركية شريكة بحرب الإبادة ضد أطفال غزة

12/30/2023 2:21:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تزويد الإدارة الأميركية للاحتلال الإسرائيلي بقذائف مدفعية مشاركة فعلية في حرب الإبادة ضد الأطفال والمدنيين في غزة.

واتهمت الحركة في بيان، إدارة الرئيس جو بايدن بتبني ودعم كافة المجازر والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال، من قتلٍ للأطفال والمدنيين، وتهجير قسري للسكان، وتدمير لكل مظاهر الحياة المدنية في قطاع غزة. (الجزيرة نت)

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