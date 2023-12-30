إصابة جنديين إسرائيليين بعملية دهس جديدة في الخليل

MENAFN - Alghad Newspaper) أصيب جنديان إسرائليان اليوم السبت، إثر عملية دهس نفذها شاب فلسطيني على مدخل مخيم الفوار في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن جيش الاحتلال أطلق النار على الشاب الفلسطيني، حيث استشهد لاحقا.

تأتي العملية بعد يوم واحد من عملية مماثلة في ذات المكان، حيث أصيب 4 مستوطنين في عملية دهس استشهد منفذها أمس الجمعة.