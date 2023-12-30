إصابة جنديين إسرائيليين بعملية دهس جديدة في الخليل

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أصيب جنديان إسرائليان اليوم السبت، إثر عملية دهس نفذها شاب فلسطيني على مدخل مخيم الفوار في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن جيش الاحتلال أطلق النار على الشاب الفلسطيني، حيث استشهد لاحقا.
تأتي العملية بعد يوم واحد من عملية مماثلة في ذات المكان، حيث أصيب 4 مستوطنين في عملية دهس استشهد منفذها أمس الجمعة.
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