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حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

12/30/2023 2:21:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي بلغ 21 ألفا و672 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 56 ألفا و165 مصابا.

وقالت الوزارة اليوم السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 مجزرة راح ضحيتها 165 شهيدا و250 جريحا.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ85 بتكثيف القصف الجوي والمدفعي لمناطق عدة في القطاع، لا سيما وسطه وجنوبه، تزامنا مع اشتباكات ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال في مخيم البريج وسط غزة.

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