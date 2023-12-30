حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد ضحايا
العدوان الإسرائيلي بلغ 21 ألفا و672 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 56 ألفا و165
مصابا.
وقالت الوزارة اليوم السبت، إن قوات الاحتلال
الإسرائيلي ارتكبت خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 مجزرة راح ضحيتها 165 شهيدا و250
جريحا.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم
الـ85 بتكثيف القصف الجوي والمدفعي لمناطق عدة في القطاع، لا سيما وسطه وجنوبه،
تزامنا مع اشتباكات ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال في مخيم
البريج وسط غزة.
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