غارات وقصف إسرائيلي على بلدات لبنانية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تعرضت بلدات لبنانية اليوم السبت، لغارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي.
وقال مصدر أمني لبناني لوكالة "بترا"، إن بلدات: مروحين، وجبل بلاط وعيتا الشعب وكفركلا، تعرضت لغارات من طائرات إسرائيلية ما أدى إلى إصابة شخص نتيجتها، بينما حلقت مسيرات إسرائيلية اجواء القطاع الغربي من جنوب لبنان.
وأضاف أن بلدتي طيرحرفا و الجبين تعرضتا لقصف مدفعي إسرائيلي.
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