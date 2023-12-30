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آلاف المتظاهرين في لندن يطالبون بوقف الحرب على غزة

12/30/2023 2:21:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خرج آلاف المتظاهرين، اليوم السبت، إلى شوارع لندن رغم الأجواء الماطرة، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وحمل المتظاهرون، لافتات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، ولوحوا بالأعلام الفلسطينية.--(بترا)

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