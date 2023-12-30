آلاف المتظاهرين في لندن يطالبون بوقف الحرب على غزة

آلاف المتظاهرين في لندن يطالبون بوقف الحرب على غزة
التاريخ
12/30/2023 2:21:34 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) خرج آلاف المتظاهرين، اليوم السبت، إلى شوارع لندن رغم الأجواء الماطرة، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وحمل المتظاهرون، لافتات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، ولوحوا بالأعلام الفلسطينية.--(بترا)
MENAFN30122023000072011014ID1107670732
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.