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كتائب القسام: أوقعنا أكثر من 20 جنديا بين قتيل وجريح غرب غزة

12/30/2023 2:21:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام إن مجاهديها "اشتبكوا مع القوات الخاصة الإسرائيلية المتوغلة في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، وأوقعوا أكثر من 20 جنديا بين قتيل وجريح".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نقلت عن مصدر في مستشفى إيخيلوف بتل أبيب، قوله إنه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول يتعامل المستشفى مع إصابات قاتلة في صفوف الجنود ناجمة عن طلقات وشظايا في الصدر.

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