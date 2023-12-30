جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين خلال المعارك في غزة أحدهما رائد بكتيبة لواء غولاني

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابطين خلال المعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أحدهما رائد بكتيبة الهندسة بلواء غولاني والآخر قائد فريق في دورية جفعاتي في غزة.
وقبل هذا الإعلان، بلغت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 174 والمصابين 936، كما ارتفع العدد الإجمالي المعلن لقتلاه منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 502، بين ضابط وجندي.
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