غالانت وغانتس رفضا مشاركة نتنياهو في مؤتمر صحفي

غالانت وغانتس رفضا مشاركة نتنياهو في مؤتمر صحفي
التاريخ
12/30/2023 2:21:34 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير الدفاع يوآف غالانت وعضو مجلس الحرب بيني غانتس رفضا مشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك اليوم السبت.-(وكالات)
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