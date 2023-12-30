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غالانت وغانتس رفضا مشاركة نتنياهو في مؤتمر صحفي

12/30/2023 2:21:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير الدفاع يوآف غالانت وعضو مجلس الحرب بيني غانتس رفضا مشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك اليوم السبت.-(وكالات)

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