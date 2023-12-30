مجلس الحرب الإسرائيلي يلتئم غدا لبحث صفقة جديدة لتبادل الأسرى

مجلس الحرب الإسرائيلي يلتئم غدا لبحث صفقة جديدة لتبادل الأسرى
التاريخ
12/30/2023 2:21:34 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وسائل اعلام أن مجلس الحرب الإسرائيلي سيلتئم غدا لبحث صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.-(وكالات)
MENAFN30122023000072011014ID1107670728
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.