التاريخ يظهر أن إسرائيل لن تكسب أبدا حرب احتلال ‏

MENAFN - Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة

‏مارشال بو‏ - (ريسبونسيبل ستيتكرافت) 2023/12/19



‏القتال ضد مقاتلي حرب عصابات منظمين تنظيما جيدا وسط سكان مدنيين معادين هو وصفة للهزيمة.‏

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‏ردًا على ‏‏هجوم حماس (الوحشي) على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر)‏‏، ‏‏اجتاح الجيش الإسرائيلي غزة‏‏ بهدف معلن هو ‏‏تدمير الجماعة‏‏ (الإرهابية). وعلى هذا النحو، يخوض الجيش الإسرائيلي ما يسميه الكثيرون "حرب مكافحة التمرد".

وفي المقابل ليس لدى حماس "جيش" بأي معنى مقبول للكلمة. وبدلاً من ذلك، يتكون الذراع العسكري لـ"حماس" من اتحاد كونفدرالي جيد التنظيم (وجيد التمويل) لمقاتلي حرب عصابات. وهدف الجيش الإسرائيلي هو قتل مقاتلي "حماس" أو شل حركتهم، وبقدر الإمكان، ترك المدنيين وشأنهم.‏

‏لكن الجيش الإسرائيلي لا يخوض في الحقيقة حرب مكافحة تمرد في غزة. وسوف يُفهم قتاله بشكل أفضل إذا ما نُظر إليه على أنه "حرب احتلال". وكان‏ الإسرائيليون قد غادروا غزة في العام 2005‏‏، والآن عادوا إليها كمحتلين بحكم الأمر الواقع. وهذا التوصيف لا يعني أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في غزة على المدى الطويل. ربما يفعل، وقد لا يفعل. لكنه مع ذلك وصف مناسب للوضع العسكري الصعب والخطير الذي يواجهه جيش الدفاع الإسرائيلي كما هو حاله اليوم.

ما هو الفرق بين حرب مكافحة التمرد وحرب الاحتلال، وهل يفيد إدراك الفرق في فهم الحرب في غزة؟‏

‏في حرب مكافحة التمرد -على الأقل كما يفهمها السياسيون والمنظرون الذين يصرون على أن مثل هذه الحرب تخاض حقًا- هناك متمردون ومدنيون. والمتمردون هم أشخاص ذوو دوافع سياسية، مسلحون جيدا ومُميتون. أما المدنيون فيكونون، ببساطة، "في الطريق". إنهم يكونون محايدين سياسيًا إن لم يكونوا داعمين تمامًا للقوات المرسَلة "لمساعدتهم". وحسب فهم خبراء مكافحة التمرد، فإن معظم المدنيين في هذا النوع من القتال يريدون فقط إنهاء الحرب حتى يتمكنوا من مواصلة حياتهم. وتقدم عمليات ألمانيا الغربية ضد "فصيل الجيش الأحمر" مثالاً على حرب مكافحة التمرد، كما ربما يفعل الجهد الأميركي ضد تنظيمي "القاعدة" و"داعش".

في هذه الحالات، كان من الصعب تحديد هوية المتمردين، ولكنهم لم يكونوا يتمتعون عموما بدعم السكان المحليين. وهو وضع جعل العمليات العسكرية أكثر سهولة. ‏

‏لكن هناك في حرب الاحتلال متمردون ومدنيون معادون. والمتمردون، كما هو الحال دائما في حرب مكافحة التمرد، مسلحون ومميتون. لكن المدنيين -وهذا هو الفرق الحاسم- ينطوون بالتأكيد على عاطفة غير صديقة لقوات الاحتلال. ومهما كانت ميولهم السياسية، يعتقد الخاضعون للاحتلال أن القوات الأجنبية يجب أن تخرج من مناطقهم وأن تعود إلى ديارها. وقد لا يكون المدنيون مقاتلين نشطين، لكنّ من المرجح أنهم سيقدمون المساعدة للمتمردين -ببساطة لأسباب قومية.

‏وهكذا، فإن حروب الاحتلال -التي غالبًا ما تسميها القوى المحتلة، على سبيل الدعاية، "حروب مكافحة تمرد"- كانت شائعة، ومميتة، في العصر الحديث. ولا يحتاج المرء أكثر من تذكُّر البريطانيين في ماليزيا، والأميركيين في فيتنام، والفرنسيين في فيتنام والجزائر، والسوفيات في أفغانستان، والأميركيين في العراق وأفغانستان. وفي كل هذه الحالات، كان من الصعب تحديد هوية المتمردين، لكنّ الكثيرين من السكان المحليين كانوا معادين بالتأكيد -وبشكل ملحوظ جدًا- لقوات الاحتلال. وقد جعل هذا الوضع من تنفيذ العمليات العسكرية أكثر صعوبة.‏

ربما ‏المثال المعروف أكثر ما يكون لحرب الاحتلال هو حرب فيتنام، التي توضح مدى صعوبة خوض مثل هذا النوع من الحرب -ناهيك عن الفوز بها. منذ البداية، قالت الولايات المتحدة أنها تخوض حربا لمكافحة التمرد في جنوب فيتنام، وهي "‏‏نوع مختلف من الحرب‏‏" كما وصفها البنتاغون والإدارات الرئاسية المتعاقبة. وكما قالوا، لم تقم الولايات المتحدة بغزو فيتنام الشمالية وقالت أنها لم تقم بغزو فيتنام الجنوبية أيضًا. لكن الغزو كان هو ما فعلته. وقد أرسلت الولايات المتحدة 2.6 مليون عسكري إلى جنوب فيتنام على مدار زمن الحرب. وفي ذروة العمليات، كان لديها ‏‏أكثر من نصف مليون رجل هناك‏‏. وقد احتلت الولايات المتحدة، بشكل أساسي، جزءًا كبيرًا من فيتنام الجنوبية.‏

أحد الأماكن التي احتلتها الولايات المتحدة كان "مقاطعة كوانغ نجاي" الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي لفيتنام الجنوبية. كان هذا، بشكل واضح، هو المكان الذي وقعت فيه "مذبحة ماي لاي". وقامت القوات البرية الأميركية في كوانغ نجاي بمطاردة -وأحيانا اشتبكت مع- ثوار الفيتكونغ، "متمردي" نظرية مكافحة التمرد المفترضين. لكنها واجهت أيضًا سكانًا من الفيتناميين الجنوبيين الذين كانوا معادين بشدة للأميركيين. وقام السكان المحليون بقنصهم، ووضعوا لهم الشراك الخداعية والألغام، وساعدوا الفيتكونغ، وانخرطوا بشكل عام في المقاومة المناهضة لأميركا.‏

‏‏أدركت القوات الأميركية عداء السكان الفيتناميين في كوانغ نجاي، وهم السكان الذين كانوا يدافعون عن الإقليم اسميًا. وفي أعقاب "مذبحة ماي لاي"، أجرى الجيش الأميركي تحقيقًا لمعرفة الخطأ الذي حدث في استراتيجيته لمكافحة التمرد. وسأل المحققون الجناة عن سبب قتلهم المدنيين. وكثيرًا ما رد الجنود بالقول إنهم لم يكونوا يعرفون أنهم "مدنيون". كان الفيتناميون في كوانغ نجاي، كما ادَّعت القوات الأميركية، جميعهم "متعاطفين مع الفيتكنونغ"، وبالتالي خطرين. ومن المهم أن ندرك أن الجنود الأميركيين لم يقولوا إنه (كما يقول المجاز الشائع) "من الصعب التمييز بين المقاتلين والمدنيين". كانوا يقولون أن جميع المدنيين يشكلون تهديدًا محتملاً.

‏في غزة، يجد الجيش الإسرائيلي نفسه في وضع مماثل لوضع الجيش الأميركي في مقاطعة كوانغ نجاي. فالإسرائيليون موجودون هناك اسميًا في مهمة لمكافحة تمرد. لكنهم في الواقع احتلوا غزة. و"حماس" لا تريدهم هناك، ولكن كذلك أيضا يفعل معظم سكان غزة الذين يعانون تحت وطأة هجوم الجيش الإسرائيلي. هل من المبالغة قول أن معظم سكان غزة يكرهون الجيش الإسرائيلي؟ ربما لا. قد يقول النقاد أن العديد من سكان غزة كانوا يكرهون الجيش الإسرائيلي قبل الغزو الإسرائيلي. ومرة أخرى، ربما يكون هذا صحيحًا. لكن الغزو والاحتلال لم يؤديا بالتأكيد إلى تحسين الوضع. وفي استطلاع حديث للرأي أجراه ‏"‏المركز الفلسطيني لاستطلاع السياسات والبحوث‏‏، قال 57 في المائة من سكان غزة أن "حماس" كانت "محقة" في مهاجمة إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر). وقال جميع الذين شملهم الاستطلاع تقريبًا –97 في المائة– أن الإسرائيليين يرتكبون "جرائم حرب" في غزة. ‏

‏هذه الحقيقة -السكان المعادون بشكل موحد تقريبًا- تجعل العمليات العسكرية لجيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة صعبة للغاية. يجب على القوات الإسرائيلية محاربة "حماس"، لكنَّ عليها أيضًا أن تقلق بشأن المدنيين الفلسطينيين المعادين الذين يعيشون تحت ما يعتبره الفلسطينيون احتلالاً إسرائيليًا. ومخاطر القيام بعمليات عسكرية في مثل هذا السياق عديدة، لكنَّ أهمها –على الأقل من حيث حماية المدنيين– هو أن الجيش الإسرائيلي سينظر إلى سكان غزة المعادين على أنهم "متعاطفون مع حماس"، بما يترتب على ذلك من نتائج مأساوية.‏

‏وقد تجلت المخاطر الكامنة في حرب الاحتلال بوضوح في 15 كانون الأول (ديسمبر) عندما ‏‏قتل الجيش الإسرائيلي ثلاثة رهائن إسرائيليين في مدينة غزة‏‏. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فإن القوات الإسرائيلية "حددت عن طريق الخطأ ثلاثة رهائن إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديدًا" على الرغم من أنهم كانوا غير مسلحين وكانوا يلوحون بعلم أبيض. ومضى الجيش الإسرائيلي إلى توضيح أن عمليات القتل من هذا النوع تنتهك قواعد الاشتباك الإسرائيلية. وهي تفعل بكل تأكيد، لكن هذا يغفل الفكرة: من وجهة نظر القوات البرية الإسرائيلية، يُنظر إلى جميع سكان غزة، بغض النظر عن مدى براءتهم، على أنهم يشكلون تهديدًا. وينطبق هذا بشكل خاص على الذكور في سن الخدمة العسكرية، وكان ‏‏جميع الرهائن الإسرائيليين الثلاثة الذين قُتلوا‏‏ من الذكور في سن الخدمة العسكرية. ‏

‏في العصر الحديث، لم تنته حروب الاحتلال بشكل جيد بالنسبة للخاضعين للاحتلال ولا للذين يقومون بالاحتلال. وعادة ما يختبر المدنيون المعادون للاحتلال -الذين تعتبرهم قوة الاحتلال "متعاطفين"- معاناة هائلة بينما تغادر قوة الاحتلال وهي مهزومة. كان هذا هو الحال في الجزائر، وفيتنام (مرتين)، وأفغانستان (مرتين). ويعرف جيش الدفاع الإسرائيلي هذه الحقيقة جيدًا بعد أن خاض حرب احتلال في جنوب لبنان وخسرها بشكل متقطع من العام 1982 إلى العام 2000. ويبقى أن نرى ما إذا كان الإسرائيليون قد تعلموا ذلك الدرس حقًا. ‏

‏*مارشال بو Marshall Poe: أستاذ التاريخ السابق والكاتب والمحرر في مجلة "ذا أتلانتيك"، ومؤسس ومحرر "شبكة الكتب الجديدة". وهو مؤلف كتاب "حقيقة مذبحة ماي لاي وأسطورة حرب فيتنام" The Reality of the My Lai Massacre and the Myth of the Vietnam War، (مطبعة كامبريا، 2023)‏.



*نشر هذا المقال تحت عنوان: History shows Israel may never win a "war of occupation