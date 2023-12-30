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اليوم التالي.. لعام الدماء البريئة

12/30/2023 2:21:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. إبراهيم بدران انقضى عام 2023 ليكون واحدا من الأعوام التاريخية بالنسبة للشرق الأوسط عموما والمسألة الفلسطينية بشكل خاص. لقد تضرجت أيام عام 2023 بالدماء الفلسطينية البريئة دون توقف منذ اليوم الأول. إذ راحت وحشية الاحتلال وعنصريته تتصاعد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية في مدنها وقراها ومخيماتها، وأطلق نتنياهو وعصابته بن غفير وسموتريتش العنان للمستوطنين بعد أن تم تسليحهم وحمايتهم المنظمة من جيش الاحتلال وشرطته، فانطلقوا قتلا وتدميرا ونهبا لكل ما هو فلسطيني بحقد وكراهية سوداء، فلم يمر يوم واحد دون استشهاد واعتقال مجموعة من الفلسطينيين، ودون تدمير المباني والمزارع ومصادرة الأراضي، ودون انتهاك حرمات الأماكن المقدسة وفي مقدمتها الأقصى المبارك وكنيسة القيامة وغيرها. واستحضر سموتريتش مبدأ جابوتنسكي القائل بأن على الفلسطينيين الرحيل أو الخضوع أو الموت. وخرج نتنياهو بخريطته ليصرح علنا بأن لا دولة للفلسطينيين وأن الشرق الأوسط الجديد الذي يسعى إلى تحقيقه، لا وجود لفلسطين فيه. هذا في حين أن خريطة سموترتش ضمت الأردن وفلسطين إلى إسرائيل.
أما قطاع غزة فقد بقي صامدا رغم الحصار البري والجوي والبحري المفروض عليه للسنة السابعة عشرة، ليصبح أكبر سجن مفتوح في العصر الحديث دون أي اعتبار من جانب الكيان الصهيوني أو حلفائه لأي بعد قانوني أو أخلاقي أو إنساني. وكلما تقدم العام أياماً إلى الأمام كلما تكشف الحقد والطمع الصهيوني والعنصرية التوسعية المتجذرة في العقل الإسرائيلي.
وفجأة في 7 أكتوبر، انطلق طوفان الأقصى بقوة وحنكة وتخطيط ووطنية لا مثيل لها، وأصبح قطاع غزة بركانا يفيض نيراناً في كل اتجاه، وأصاب الذهول إسرائيل وحلفاءها الأقرب (أميركا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا)، فتسارع رؤساء تلك الدول وقادتها العسكريون الى نتنياهو وأقاموا جسوراً جوية تنقل الاسلحة والمعدات بل والمستشارين والمقاتلين الى اسرائيل، لتقتل مزيدا من الفلسطينيين وتساعد المستعمر الصهيوني على الثبات أمام المدافعين عن وطنهم في كل انحاء فلسطين. واتجهت أنظار العالم من جديد إلى فلسطين، وتراجعت الأضواء السياسية والدبلوماسية والإعلامية عن أوكرانيا والسودان وتايوان وغيرها من النزاعات إلى ذيل قائمة الاهتمامات. وخلال 85 يوماً، قتلت إسرائيل أكثر من 25 ألف بريء من المدنيين في قطاع غزة، ودمرت اكثر من 68 الف مبنى ودفعت مئات الآلاف من اهل القطاع للنزوح من بيوتهم ليبحثوا عن مأوى في طرف آخر من قطاع غزة. وقطعت اسرائيل الماء والوقود والكهرباء والغذاء والدواء عن القطاع وسط سكوت المجتمع الدولي في أبشع عملية إبادة جماعية، ودمرت المستشفيات والمدارس والملاجئ والبنية التحتية بكاملها.
ومع ذلك، وبفضل صلابة المقاومة وعزيمتها وحسن تدبيرها، فإن نتنياهو فشل في تحقيق أي نصر أو إنجاز، فلا حرر الأسرى، ولا قضى على حماس، ولا سيطر على غزة. وأصبح خلاصه من المسؤولية أمام القضاء وأمام الإسرائيليين لا يتحقق إلا بإطالة الحرب والإمعان في القتل والتدمير، رغم خسارة إسرائيل آلاف الجنود والمرتزقة والمستوطنين القتلى والأسرى والمصابين، وهي مرشحة لمزيد من الخسائر إذا لم يتوقف العدوان، ورغم التحول الهائل في الرأى العام العالمي من مؤيد لإسرائيل إلى مناصر ومدافع عن فلسطين والفلسطينيين. وهنا لا بد من الإشارة إلى عدد من النقاط. أولا: أن الأحداث كشفت بوضوح ان التغطية الأميركية لإسرائيل عمياء بعيدة عن أي معايير قانونية أو أخلاقية، وتتيح لها فرصة التوحش لتفعل أي شيء تريد، ابتداء من إنكار حق الفلسطينيين في دولة، وانتهاء بالقتل والتدمير والإبادة الجماعية دون مساءلة.
ثانياً: أن المنظومة العربية مفككة بل غائبة عن اي فعل يمكن أن يكون له أثر سياسي أو عسكري أو حتى دبلوماسي، باستثناء الأردن الذي بادر إلى حراك دبلوماسي متميز قاده الملك عبد الله الثاني كما بادر إلى تقديم المساعدات والعون الطبي والإسعافي إلى القطاع والضفة الغربية.
ثالثاً: إن المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة وأمينها العام غوتيرش بذلت جهودا طيبة لولا تعطيل أميركا للقرارات التي كانت تصدر عنها. كما أن المجتمع الدولي ليس له وجود فعلي بسبب غياب الضغط العربي الفاعل، وسيطرة الولايات المتحدة وحلفائها على المنظمات الدولية.
رابعاً: أن الحرب بين إسرائيل وغزة والضفة الغربية ستطول لأسابيع وربما أشهر حتى لو وقعت هدنة إنسانية لفترة محدودة ولكن، ستغير إسرائيل تكتيكاتها باتجاه الاستنزاف والعقاب الجماعي الموسع والاغتيالات لقيادات المقاومة.
خامساً: إن الفلسطينيين ومن أجل تحرير بلادهم عليهم الاعتماد على أنفسهم بكافة التفاصيل رغم عظم التضحيات وفداحة العبء الذي يتحملونه.
سادساً: وسوف يعمل نتنياهو على تفتيت الضفة الغربية بالمستوطنات والحواجز والطرق الالتفافية ومصادرة الأراضي والسيطرة على الاقتصاد والمياه والوقود حتى تتحول الضفة إلى تجمعات سكانية غير متواصلة.
وهنا أمامنا السؤال الذي يتردد على الألسنة: ماذا في اليوم الثاني من وقف الحرب؟ تحاول إسرائيل وأميركا تمرير سيناريوهات مختلفة للاختبار والإعداد النفسي. وهذه السيناريوهات تتعمد بلؤم وخبث وسوء نية تغييب الفلسطينيين عن المشهد.
وهنا يمكن التأكيد على أنه لن تكون المقاومة ولا فلسطين أمام اليوم الثاني حسب خيالات نتنياهو، وإنما هناك مسيرة طويلة وشاقة هم مستعدون لها. والقاعدة أن من يصنع المشهد في اليوم التالي هو من يستعد لذلك وإلا سيصنعه الآخرون. وهذا يستدعى أولاً: أن تبادر الفصائل الفلسطينية الى إنهاء الانقسام. وهذا يمكن أن يتم من خلال إعلان إدارة عليا مؤقتة تضم الفصائل المختلفة وتحت مظلة منظمة التحرير تمهيداً لإجراء انتخابات فلسطينية. ثانياً: أن تعزز منظمات المجتمع المدني العربية من دورها في دعم صمود الفلسطينيين بشتى الوسائل المادية والقانونية والإعلامية. ثالثا: أن تتحرك الدول العربية لإعلان دعمها للمقاومة بصفتها حقا مشروعا للفلسطينيين لإقامة دولتهم على ترابهم الوطني، وتباشر الضغط على أميركا وإسرائيل لإنهاء الحصار عن غزة وإنهاء الاحتلال بكامله. رابعا: أن تباشر المجموعة العربية والإسلامية بتقديم المعونات الإغاثية والإعمارية للقطاع وعدم الخضوع لترتيبات التفتيش الإسرائيلي.
إن التضحيات التي يقدمها الفلسطينيون في غزة والضفة، والحكمة والوطنية والإخلاص التي تدير بها المقاومة المعركة، كل ذلك يفتح باب الأمل. وما على المؤسسات الرسمية الفلسطينية والعربية إلا أن تسارع في الخطوات الصحيحة فورا، فالمستقبل لا يفتح أبوابه للمترددين.

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