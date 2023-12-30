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مشغولات من الخياطة

12/30/2023 2:21:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحمل هذا الرجل ملابس تمت صناعتها بأحد مشاغل الخياطة في منطقة وسط البلد، في طريقه لتوزيعها على محال بيع الالبسة.وفي هذا السياق لا بد من التذكير بأهمية تشجيع الصناعة الوطنية، في ظل الهجمة الشرسة التي تعاني منها صناعاتنا الوطنية بسبب رخص الصناعة المستوردة وأغلبها بجودة متدنية.-(تصوير: أمير خليفة)

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