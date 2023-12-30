مشغولات من الخياطة
التاريخ
12/30/2023 2:21:09 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) يحمل هذا الرجل ملابس تمت صناعتها بأحد مشاغل الخياطة في منطقة وسط البلد، في طريقه لتوزيعها على محال بيع الالبسة.وفي هذا السياق لا بد من التذكير بأهمية تشجيع الصناعة الوطنية، في ظل الهجمة الشرسة التي تعاني منها صناعاتنا الوطنية بسبب رخص الصناعة المستوردة وأغلبها بجودة متدنية.-(تصوير: أمير خليفة)
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